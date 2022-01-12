Son dakika haberi... Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye doğru tırmanan Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Aykut Kocaman'dan sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, takımı başında Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi. Tek mağlubiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda alan Emre Belözoğlu, 2. Lig ekibi Bodrumspor'a penaltılarda kaybederek kupaya veda etmişti. Medfipol Başakşehir, topladığı 34 puanla lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor. İstanbul ekibi, Edin Visca'nın ayrılığı sonrası aradığı kanat oyuncusunu Süper Lig'de buldu. DHA'nın haberine göre Medipol Başakşehir, İttifak Holding Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile prensipte anlaştı. Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Medipol Başakşehir, ilk transferini bitirmiye yakın. İstanbul ekibi, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından o bölgede doğan boşluğu Konyaspor forması giyen Serdar Gürler ile dolduruyor. Turuncu-lacivertli ekip, prensip anlaşmasına vardığı 30 yaşındaki oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Serdar Gürler, bu sezon Konyaspor formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol atıp 8 de asist yaptı. Ayrıca, İttifak Holding Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Serdar Gürler'in ismi Galatasaray'la anılıyordu. Son günlerde Galatasaray'a transfer olduğu konusunda çıkan haberleri kulüp yetkilileri yalanladı. Yetkililer, henüz böyle bir transfer söz konusu olmadığını belirtti. Serdar Gürler'in Konyaspor ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunuyor.