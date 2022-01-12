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Haberler Galeri Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca'nın yerine o geliyor...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 18:06 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 18:51

Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca'nın yerine o geliyor...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de Emre Belözoğlu ile çıkışa geçtikten sonra adım adım zirveye doğru tırmanan Medipol Başakşehir, ilk transferini de gerçekleştirmeye çok yakın. İstanbul ekibi, Edin Visca'nın Trabzonspor'a transferinin ardından aradığı kanat oyuncusunu Süper Lig'de buldu. İşte transferin detayları...

Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca’nın yerine o geliyor...

Son dakika haberi... Süper Lig'de Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından aldığı üst üste galibiyetlerle zirveye doğru tırmanan Medipol Başakşehir, devre arası transfer döneminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca’nın yerine o geliyor...

Aykut Kocaman'dan sonra Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, takımı başında Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

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Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca’nın yerine o geliyor...

Tek mağlubiyetini Ziraat Türkiye Kupası'nda alan Emre Belözoğlu, 2. Lig ekibi Bodrumspor'a penaltılarda kaybederek kupaya veda etmişti.

Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca’nın yerine o geliyor...

Medfipol Başakşehir, topladığı 34 puanla lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde 3. sırada bulunuyor.

Son dakika: Emre Belözoğlu, bombayı patlattı! Edin Visca’nın yerine o geliyor...

İstanbul ekibi, Edin Visca'nın ayrılığı sonrası aradığı kanat oyuncusunu Süper Lig'de buldu.

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