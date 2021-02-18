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Haberler Galeri Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! "Kasıtlı yapılanları görüyoruz..."

: 'ndan Hüseyin Göçek ve açıklaması! "Kasıtlı yapılanları görüyoruz..."

'ndan açıklaması! Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Mustafa Cengiz'in derbi sonrası açıklamaları hakkında yorum yapan Emre Belözoğlu, bunun bir strateji olduğunu vurguladı. Belözoğlu ayrıca Göztepe maçına atanan Hüseyin Göçek için de 'Derbideki 4. hakem performansından memnun değiliz.' dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 18.02.2021 18:31 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 18:37
Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

haberi: Fenerbahçe Sportif Direktörü , VAR kararlarından Galatasaray'ın derbi sonrası açıklamalarına Nihat Özdemir'den Hüseyin Göçek'e gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başında yaratılan algıyı bertaraf ettiklerini belirten Emre Belözoğlu, 'ün önemli bir maça atanmasıyla ilgili de kritik bir yorum yaptı.

İşte Emre Belözoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları!

SON DAKİKA: GALATASARAY'IN HAKEM KONUŞMASI BİR STRATEJİ!

Tabii kazandığı halde konuşma isteğinin devam etmesi, kazandığı maça rağmen hala hakemin konuşulması bir strateji ve herkes bunu uygulamak istiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Tabii ki canın yandığında, yanlış kararlarda bunu dile getirmek gerekiyor. Sonuçta herkesin ortaya bir mücadele koyduğu, maddi manevi emekler verdiği bir sistemde her takımın amacı, beklentisi düzgün işleyen bir sistemde yarışmaktır.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

"KASITLI YAPILANLARI NET ŞEKİLDE GÖREBİLİYORUZ"

Adalet dediğin şey de o. Adalet dediğin şey tek taraflı işliyorsa o zaten sistemi direkt güvenilmez kılıyor.

Kazansan da kaybetsen de hakem odaklı konuşmak belli ki bir strateji ancak bu samimi değil. Ben sezon başında da dile getirdiğim noktadayım; "hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz.

Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz artık.

Bu işin kolay bir iş olmadığını, bu mesleğin ve sorumluluğun kolay olmadığını düşünüyorum.

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Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

"HÜSEYİN GÖÇEK BİZİM MAÇA GELİYORSA..."

Milyonları ilgilendiren hakem atamaları konusunda çok daha üzerine düşünülmüş adımlar atılması gerektiğini düşünüyorum. Hüseyin Göçek eğer bizim maçımıza geliyorsa; ki ben onun 4. hakemliğinden memnun değildim derbide. Çünkü saha kenarında çizginin tam üzerinde maç boyunca ortaya konan tavır ve hareketlere karşı hiçbir şey yapmadı, saha kenarında hakemlere baskı kurmaya çalışan beş kişiyi bir kere bile oturtamadı, herkes maçı ayakta izledi ve hakem bunu tamamen görmezden geldi.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

Ancak buna rağmen şunu da söylemeyi istemiyorum: 'Neden maçımıza Hüseyin Göçek atandı?' demek istemiyorum.

Çünkü ben Hüseyin Göçek'e güvenmek istiyorum. Hüseyin Göçek dahil bütün hakemlere güvenmek istiyorum.

Kim geliyorsa futbola, futbolun değerlerine hizmet edecek; işini sahanın içinde yapsın biz bundan yanayız.

Hüseyin Göçek özelinde aklıma en yakın bu geldiği için bunu söyledim.

Zaten hakemlere dair camiamız her şeyi adeta kayıt tutuyor gibi; isim isim maç maç şu hakemle şu kadar maçı kaybetmişiz, bunu böyle yapmışız diye bizim önümüze getiriyor zaten bütün doneleri.

Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

Ayrıca biz kulüp olarak da hangi hakem ne yapmıştı, sadece bizim maçlarımızda genel anlamda neler yapmışlardı bunu tek tek tutuyoruz, her şeyi biliyoruz. Ama ben bunu kullanma derdinde değilim.

Bizim en büyük talebimiz ve isteğimiz sisteme güvenmek, adaletli olduğuna inanmak ve Hüseyin Göçek dahil bütün hakemlere güvenmek…

Neden çünkü zorlu süreçler başlıyor herkes için. Sporcular için teknik adamlar için yöneticiler için ve tabi ki hakemler için.

Ligin artık sonuna doğru geliniyor. Lütfen kimsenin hakkı yenmesin, emek dışında sonuca hiçbir şey etki etmesin.

SON DAKİKA