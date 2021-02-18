Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

Son dakika haberi: Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, VAR kararlarından Galatasaray'ın derbi sonrası açıklamalarına Nihat Özdemir'den Hüseyin Göçek'e gündemdeki konularla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sezon başında yaratılan algıyı bertaraf ettiklerini belirten Emre Belözoğlu, Zorbay Küçük'ün önemli bir maça atanmasıyla ilgili de kritik bir yorum yaptı.
İşte Emre Belözoğlu'nun dikkat çeken açıklamaları!
SON DAKİKA: GALATASARAY'IN HAKEM KONUŞMASI BİR STRATEJİ!
Tabii kazandığı halde konuşma isteğinin devam etmesi, kazandığı maça rağmen hala hakemin konuşulması bir strateji ve herkes bunu uygulamak istiyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Tabii ki canın yandığında, yanlış kararlarda bunu dile getirmek gerekiyor. Sonuçta herkesin ortaya bir mücadele koyduğu, maddi manevi emekler verdiği bir sistemde her takımın amacı, beklentisi düzgün işleyen bir sistemde yarışmaktır.