Son dakika: Emre Belözoğlu'ndan Hüseyin Göçek ve Zorbay Küçük açıklaması! Kasıtlı yapılanları görüyoruz...

"KASITLI YAPILANLARI NET ŞEKİLDE GÖREBİLİYORUZ"

Adalet dediğin şey de o. Adalet dediğin şey tek taraflı işliyorsa o zaten sistemi direkt güvenilmez kılıyor.

Kazansan da kaybetsen de hakem odaklı konuşmak belli ki bir strateji ancak bu samimi değil. Ben sezon başında da dile getirdiğim noktadayım; "hata ile kasıt arasındaki farkı görebiliyoruz.

Şu an kasıtlı olarak yapılan şeyleri net bir şekilde görebiliyoruz artık.

Bu işin kolay bir iş olmadığını, bu mesleğin ve sorumluluğun kolay olmadığını düşünüyorum.