Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:23
Güncelleme Tarihi: 15.02.2023
10:50
Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün'den yürek dağlayan sözler! "Artık babamla derbi izleyemeyeceğim"
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendiren depremlerden sonra enkaz altından çıkarılan vatandaşlar tüm Türkiye'ye umut ışığı oldu. Bunlardan bir tanesi de, enkazdan sağ çıkarılan ve Beşiktaş taraftarı olan küçük Arda Can Övün... Enkaz altında tüm ailesini kaybeden Arda'nın o sözleri yürekleri dağladı...