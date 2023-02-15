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Haberler Galeri Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün'den yürek dağlayan sözler! "Artık babamla derbi izleyemeyeceğim"
Giriş Tarihi: 15.02.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 15.02.2023 10:50

Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün'den yürek dağlayan sözler! "Artık babamla derbi izleyemeyeceğim"

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli iki yıkıcı depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Asrın felaketi olarak nitelendiren depremlerden sonra enkaz altından çıkarılan vatandaşlar tüm Türkiye'ye umut ışığı oldu. Bunlardan bir tanesi de, enkazdan sağ çıkarılan ve Beşiktaş taraftarı olan küçük Arda Can Övün... Enkaz altında tüm ailesini kaybeden Arda'nın o sözleri yürekleri dağladı...

Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN
Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün’den yürek dağlayan sözler! Artık babamla derbi izleyemeyeceğim

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından bölgedeki yaralar sarılmaya devam ediyor. Yaşanan acı felaketten sonra tüm Türkiye tek yürek halinde bölgeye yardım ediyor.

Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün’den yürek dağlayan sözler! Artık babamla derbi izleyemeyeceğim

35 binden fazla vatandaşımızın kaybettiği depremlerin ardından enkazların altından sağ çıkarılanlar Türkiye'ye umut ışığı oldu. Depremden saatler sonra kurtarılarak bir mucizeye imza atan çocuklar, futbol sevgileriyle de adeta hayata tutunuyor.

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Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün’den yürek dağlayan sözler! Artık babamla derbi izleyemeyeceğim

"KARDEŞLERİMİ KURTARAMADIM"

JOSEF'TEN ANLAMLI ZİYARET

Arda Can Övün'ü hastane odasında ziyaret eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza:
"Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim"

Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün’den yürek dağlayan sözler! Artık babamla derbi izleyemeyeceğim

Bunlardan biri de Hatay'da yıkılan apartmanın enkazından tam 128 saat sonra çıkarılan 13 yaşındaki Arda Can Övür oldu. Tedavisi Adana Şehir Hastanesi'nde süren Beşiktaş taraftarını, önceki gün siyahbeyazlıların Brezilyalı orta sahası Josef de Souza ziyaret etti.

Son dakika: Enkazdan çıkan Arda Can Övün’den yürek dağlayan sözler! Artık babamla derbi izleyemeyeceğim

"BABAMLA ARTIK DERBİ MAÇI İZLEYEMEYECEĞİM"

Enkazda hayatını kaybeden babası Kenan Övün'ün Galatasaraylı olduğunu ve bu nedenle kendisine Arda Turan'dan esinlenerek isminin konduğunu anlatan genç taraftar, "Babam Aslan'dı ama ben dayılarım gibi Beşiktaş'ı tuttum. İki takım birbiriyle oynadığı zaman tatlı bir rekabetimiz olurdu. Babamı kaybettim. Artık onunla derbi izleyemeyeceğim. Babam G.Saray'ı tuttuğu için ve Arda Turan'ı çok sevdiği için özellikle adımı Arda koymuş" dedi.

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