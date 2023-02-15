"KARDEŞLERİMİ KURTARAMADIM"

JOSEF'TEN ANLAMLI ZİYARET

Arda Can Övün'ü hastane odasında ziyaret eden Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza:

"Seni tebrik ediyorum. Sen bir kahramansın. Türk halkının da bir kahramanısın. Herkes, senin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Seninle fotoğraf çektirmek benim için bir onur. Geçmiş olsun kardeşim"