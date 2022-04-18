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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! "Her işiniz artistlik"
Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 07:11

Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! "Her işiniz artistlik"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş zorlu Giresunspor deplasmanından 1 puan çıkarabilidi. Valerien Ismael ile birlikte yeni bir oyun sistemi deneyen Kartal, deplasmanda tam 34 puan kaybetti. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Beşiktaşlı oyuncuların maç sonundaki sözlerine isyan etti. İşte o sözler...

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Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! Her işiniz artistlik

Süper Lig'de Valerien Ismael çıktığı 3 maçı da kaybetmeyen Beşiktaş 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Dün zorlu Giresunspor deplasmanında 0-0 kalan Beşiktaş bu sezon deplasman maçlarında 34 puan kaybetmiş oldu.

Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! Her işiniz artistlik

Valerien Ismael'le birlikte yeni bir sistemin içine giren ve daha baskılı ve tempolu oynamaya çalışan Beşiktaş'lı oyuncular dünkü maçın ardından hakeme süre konusunda çok sert itirazlarda bulundu. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma ile ilgili çok çarpıcı sözler kaleme. İşte Erman Toroğlu'nun Beşiktaşlı oyunculara sitem ettiği o sözler...

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Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! Her işiniz artistlik

ALİ GÜLTİKEN: SORUN HEDEFSİZLİK

Beşiktaş'ın Valerien İsmael ile seçtiği oyun düzeni hem sistem olarak hem de uygulama olarak baskı üzerine kurulu. Rakibi oynatmamak konusunda Beşiktaş'ın aldığı mesafeler var. Top rakipteyken baskıyı çabuk yapıp topu daha erken kazanmak isteyen Beşiktaş'ı görüyoruz. Bu sistemin diğer bir tarafı da top Beşiktaş'a geçtikten sonra olan bölümü.

Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! Her işiniz artistlik

"BEŞİKTAŞ GOL POZİSYONU ZENGİNLİĞİ YARATAMADI"

Giresun karşısında hücum zenginliği açısından baktığımızda bu taraf çok istenilen düzeyde olmadı. Batshuayi'nin bir tane net pozisyonu dışında Beşiktaş arzu ettiği gol pozisyonu zenginliğini yaratamadı.

Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! Her işiniz artistlik

Oyunda hakimiyet var, özellikle maçın ikinci yarısında daha çok rakip yarı alanda kalma isteği var ama bu durumu gol pozisyonuna çevirme noktası istenilen düzeyde olmadı.

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