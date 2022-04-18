ALİ GÜLTİKEN: SORUN HEDEFSİZLİK

Beşiktaş'ın Valerien İsmael ile seçtiği oyun düzeni hem sistem olarak hem de uygulama olarak baskı üzerine kurulu. Rakibi oynatmamak konusunda Beşiktaş'ın aldığı mesafeler var. Top rakipteyken baskıyı çabuk yapıp topu daha erken kazanmak isteyen Beşiktaş'ı görüyoruz. Bu sistemin diğer bir tarafı da top Beşiktaş'a geçtikten sonra olan bölümü.