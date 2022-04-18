Giriş Tarihi: 18.04.2022 07:02
Güncelleme Tarihi: 18.04.2022
07:11
Son dakika: Erman Toroğlu Beşiktaşlı oyunculara sitem etti! "Her işiniz artistlik"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş zorlu Giresunspor deplasmanından 1 puan çıkarabilidi. Valerien Ismael ile birlikte yeni bir oyun sistemi deneyen Kartal, deplasmanda tam 34 puan kaybetti. Maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan karşılaşma için çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Erman Toroğlu, Beşiktaşlı oyuncuların maç sonundaki sözlerine isyan etti. İşte o sözler...