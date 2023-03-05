Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:04
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
09:34
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Arda Güler için flaş sözler! "Bu hareket sana hiç yakışmadı"
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Kayserispor'u Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Zorlu ve kritik maçın ardından Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül karşılaşmayla ve Arda Güler ile çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte tüm detaylar...