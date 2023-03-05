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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Arda Güler için flaş sözler! "Bu hareket sana hiç yakışmadı"
Giriş Tarihi: 05.03.2023 09:04 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 09:34

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Arda Güler için flaş sözler! "Bu hareket sana hiç yakışmadı"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, zorlu deplasmanda Kayserispor'u Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 2-1 mağlup ederek üst üste 2. galibiyetini aldı. Zorlu ve kritik maçın ardından Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül karşılaşmayla ve Arda Güler ile çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Arda Güler için flaş sözler! Bu hareket sana hiç yakışmadı

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, zorlu Kayserispor deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu kaydederken, Kayserispor'un tek golü Arif Kocaman'dan geldi. Galatasaray ile puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, puanını 51'e yükseltti. Dün akşam müthiş bir gol atan Ferdi Kadıoğlu, maçın en çok konuşulan ismi oldu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Arda Güler için flaş sözler! Bu hareket sana hiç yakışmadı

Fenerbahçe için kritik ve zorlu maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Ömer Üründül, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu ve Gürcan Bilgiç karşılaşmayla ve Arda Güler ile çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Arda Güler için flaş sözler! Bu hareket sana hiç yakışmadı

ÖMER ÜRÜNDÜL: FERDİ TAKIMIN HER ZAMAN EN İYİSİ

F.Bahçe sezonun flaş golcüsü Valencia ile maçta erken öne geçti. Ancak devre sonuna kadar kopuk bir futbol sergilediler. Arda ile bir net pozisyon var ve duran toplarda Szalai'nin birçok fırsatı var. Ama Kayserispor'un ikisi Altay tarafından kurtarılan 5 pozisyonu oldu. F.Bahçe'nin, galip durumdayken takım savunmasında bu tip arızalar göstermemesi lazım. İlk yarıda Samet'in bazı pozisyon hatalarını gözlemledim.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Arda Güler için flaş sözler! Bu hareket sana hiç yakışmadı

İkinci önemli nokta da Crespo'daki form düşüklüğüydü. Arda 30-35 dakika faydalı oldu sonra yorulup oyundan düştü. Tabi ki sezon başından beri sınırlı dakikalar oynayan bir oyuncuda yorgunluğu normal karşılamak gerekir. Zaten Jesus da gerektiği zaman oyundan aldı. Fenerbahçe'nin bana göre 3 puan almasındaki en önemli faktörü ikinci yarıdaki kompakt futboluydu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Arda Güler için flaş sözler! Bu hareket sana hiç yakışmadı

İlk yarının aksine rakibe son saniyede yenen duran top dışında hiç pozisyon vermedi. Oyunu da kendi kontrolünde tuttu. Takımın her zaman en iyisi olan Ferdi'nin dünkü müthiş golü izlenmeye değerdi. Ben bir de Lincoln'ü beğendim. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde çok kritik bir Sevilla deplasmanı var. Önerim orta sahayı bir fazla oyuncuyla dirençli kurmak ve tek santrfor Valencia ile maça başlamak.

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