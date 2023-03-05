ÖMER ÜRÜNDÜL: FERDİ TAKIMIN HER ZAMAN EN İYİSİ

F.Bahçe sezonun flaş golcüsü Valencia ile maçta erken öne geçti. Ancak devre sonuna kadar kopuk bir futbol sergilediler. Arda ile bir net pozisyon var ve duran toplarda Szalai'nin birçok fırsatı var. Ama Kayserispor'un ikisi Altay tarafından kurtarılan 5 pozisyonu oldu. F.Bahçe'nin, galip durumdayken takım savunmasında bu tip arızalar göstermemesi lazım. İlk yarıda Samet'in bazı pozisyon hatalarını gözlemledim.