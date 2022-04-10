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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız"
Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 08:40

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız"

Son dakika haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş, Valerine Ismael ile birlikte çıktığı ilk iç saha maçında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek taraftarına moral verdi. 40 binden fazla taraftarın doldurduğu statta Valerien Ismael'e büyük sevgi gösterisi yapıldı. 2 golle öne çıkan Batshuayi kendisini taraftara affetirdi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Fatih Doğan ve Ali Gültiken çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısındaki o çarpıcı ifadeler...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız

Süper Lig'de Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Valerien Ismael ile ilk iç saha maçına çıkan Beşiktaş'ta taraftarlar Fransız hocaya sevgi gösterisinde bulundu. Batshuayi de attığı 2 golle geceye damga vurarak kendisini eleştiren taraftara affettirdi.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız

SABAH Spor yazarları maçın ardından maçla ilgili çarpıcı yorumlar yaptı. Özellikle de Erman Toroğlu yazısının bir bölümünde çok konuşulacak ifadeler kaleme aldı. İşte o çarpıcı sözler...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'IN YENİ UMUDU VALERİEN

İnsan umudun peşinden koşar. Tutunacak bir dal bulursa da tutunur. Beşiktaş taraftarı sezon başı gönlünde dört dörtlük büyük hedefler büyütmüştü. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig Şampiyonluğu, ZTK ve Süper Kupa...

Sezon bitmeden hepsi bir bir eridi, tükendi. Geriye arma sevdası kaldı "Yenmek için sevmedik" ruhuyla dün tribünleri tıklım tıklım doldurdu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız

Trabzonspor deplasmanındaki üstün oyun ve karakterli duruşun da etkisiyle dün 12. adam tribünde değil sahadaydı. Bu sevgiye karşılık veren Valerien İsmael hem takıma hem verilen role çabuk adapte oldu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan bomba sözler! Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız

Vodafone Park'ta bu kadar erken üçlüye çağrılmak her hocaya nasip olmadı. Fransız çalıştırıcı, ilk iç saha maçında bunu fazlasıyla sağladı. Saha kenarı hırsı, performansı, kararları kadar gördüğü sarı kart bile kredisine kredi kattı.

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