Giriş Tarihi: 10.04.2022 08:34
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
08:40
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız"
Son dakika haberleri... Süper Lig'de Beşiktaş, Valerine Ismael ile birlikte çıktığı ilk iç saha maçında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek taraftarına moral verdi. 40 binden fazla taraftarın doldurduğu statta Valerien Ismael'e büyük sevgi gösterisi yapıldı. 2 golle öne çıkan Batshuayi kendisini taraftara affetirdi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Fatih Doğan ve Ali Gültiken çok çarpıcı sözler kaleme aldı. İşte Erman Toroğlu'nun yazısındaki o çarpıcı ifadeler...