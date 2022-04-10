Son dakika: Erman Toroğlu'ndan bomba sözler! "Derbi sonrası bir şeyler anlatacağım çok şaşıracaksınız"

FATİH DOĞAN: BEŞİKTAŞ'IN YENİ UMUDU VALERİEN

İnsan umudun peşinden koşar. Tutunacak bir dal bulursa da tutunur. Beşiktaş taraftarı sezon başı gönlünde dört dörtlük büyük hedefler büyütmüştü. Şampiyonlar Ligi, Süper Lig Şampiyonluğu, ZTK ve Süper Kupa...

Sezon bitmeden hepsi bir bir eridi, tükendi. Geriye arma sevdası kaldı "Yenmek için sevmedik" ruhuyla dün tribünleri tıklım tıklım doldurdu.