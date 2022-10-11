Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:13
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
09:24
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar"
Son dakika haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Net gol pozisyonlarının üretilemediği maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Son şampiyon Trabzonspor'un bu sezon gösterdiği performans eleştirilere sebep oluyor. Dünkü maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve İskender Günen bordo-mavili takımı çarpıcı sözlerle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...