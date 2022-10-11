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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar"
Giriş Tarihi: 11.10.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 09:24

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar"

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Net gol pozisyonlarının üretilemediği maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1'er puanla sahadan ayrıldı. Son şampiyon Trabzonspor'un bu sezon gösterdiği performans eleştirilere sebep oluyor. Dünkü maçın ardından SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve İskender Günen bordo-mavili takımı çarpıcı sözlerle eleştirdi. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor'un liderlik şansı olduğu maçta yaşadığı puan kaybı sonrası takım ve teknik direktör Abdullah Avcı eleştirilerin hedefi haline geldi.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar

9. haftayı 17 puanla 7. sırada tamamlayan Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon gösterdiği oyun performansının gerisinde bir görüntü veriyor. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen ve İskender Günen dünkü karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar

BÜLENT TİMURLENK: ŞAMPİYON APOLETİNİ TAŞIYABİLMEK KOLAY DEĞİL

Şampiyon olmak da o apoleti ertesi sezon taşıyabilmek de kolay değil. Trabzonspor, geçen sezon söz ve besteleri Abdullah Avcı'ya ait bir takımdı. Evet, gidenler oldu, uzun süreli sakatlıklar yaşanıyor ama bordo-mavili takım bu sezon oynadıkları eski takımda en iyi solo performansını vermiş oyuncuların bir araya geldiği toplama bir albüm gibi.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar

Avrupa serüveninin yorduğu ortada. Kopenhag mağlubiyeti sonrası Antalya, Ferencvaros yenilgisi sonrası Adana'da 3 puanı bırakmıştı Trabzonspor. Dün de Monaco'da yaşanan hüsran sonrasında ilk 45 dakikada pozisyon bulamadılar. Avcı bir şeyleri değiştirmeliydi. Önce Siopis, sonra Hamsik, 6 numara pozisyonundan kulübeye geldiler. Djaniny'yi kanada aldı, Yusuf forvet arkasına geçti. Yetmedi, takım Umut'la 4-4-2'ye döndü.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar

Kasımpaşa geride kalan haftalara göre geçiş hücumlarında büyük hayal kırıklığıydı. Futbolda hızlı oynamak için hızlı oyunculara değil çabuk düşünen ve sahada sürekli deplase olan futbolculara ihtiyacınız var. Trabzon'un bu oyunu 'Bakasetas uzaktan vurursa 'dan başka bir görüntü vermiyordu.

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