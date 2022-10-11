Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Bazı oyuncular kaçak dövüşüyorlar"

BÜLENT TİMURLENK: ŞAMPİYON APOLETİNİ TAŞIYABİLMEK KOLAY DEĞİL

Şampiyon olmak da o apoleti ertesi sezon taşıyabilmek de kolay değil. Trabzonspor, geçen sezon söz ve besteleri Abdullah Avcı'ya ait bir takımdı. Evet, gidenler oldu, uzun süreli sakatlıklar yaşanıyor ama bordo-mavili takım bu sezon oynadıkları eski takımda en iyi solo performansını vermiş oyuncuların bir araya geldiği toplama bir albüm gibi.