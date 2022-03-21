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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Keşke bütün maçlar böyle oynansa"
Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:45 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 12:27

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Keşke bütün maçlar böyle oynansa"

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor. Üst üst ikinci ve son 6 maçında da 5. galibiyetini alan Fenerbahçe'de taraftar oynanan oyundan memnun. Dünkü zorlu Konyaspor maçını da 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanana Sarı-Lacivertliler'in gollerini Kim Min-Jae ve Pelkas kaydetti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç dünkü maç hakknda çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Erman Toroğlu ise "Keşke bütün maçlar böyle oynansa" diyerek maç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Keşke bütün maçlar böyle oynansa

Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Kim Min-Jae ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlu ederek üst üst ikinci ve son 6 maçında ise 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada oyuncular ve oynanan oyun büyük alkış aldı.

SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, dünkü maçla ilgili çarpıcı analizler kaleme aldı. İşte o sözler...

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Keşke bütün maçlar böyle oynansa

GÜRCAN BİLGİÇ: İLMEK İLMEK DOKUNAN GALİBİYET

Maçın rakamları belli olduğunda topun oyunda en uzun süre kaldığı karşılaşma çıkabilir... İlk yarıdaki faul sayısı yediydi. Toplam yapılan pas sayısı 600'e yakın. İki teknik adam da strateji kurdu. Birbirlerinin planı üstüne "nasıl yaptırmayız, nasıl yaparız?" cevabını aradı.

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Keşke bütün maçlar böyle oynansa

Rakibini sahasında tutup, sağlı-sollu tercihler ile oyun alanını büyüterek, kontrolü ele geçirdi Fenerbahçe... Sola baskı yapıp, Konyaspor'un oyunu sağdan kurmasını istedi. Sürekli pas köprüleri kurarak, maçı Amerikan oyununa çevirdiler. Metre metre ilerleyip, sabırla ceza alanına girdiler.

"İSMAİL KARTAL'IN GELDİĞİ İLK GÜN İSTEDİĞİ BİRLİKTELİK KURULDU"

Tribünler son iki maçın mesajını alıp, tekrar Kadıköy'ün yolunu tutanlarla doluydu. İsmail Kartal'ın geldiği ilk gün istediği birliktelik kuruldu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Keşke bütün maçlar böyle oynansa

Skorda geri düşmeleri, pozisyonda Konyalı oyuncuların daha "akıllı" olmasından kaynaklandı. Mesut Özil, bu tempo içinde diri kalamadı. Direksiyon İrfan Can'a geçti. İkinci yarı ile birlikte öyle bir baskı başlattılar ki, Konyaspor ilk şut fırsatını bulduğunda 35 dakika geçmişti.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan çarpıcı sözler! Keşke bütün maçlar böyle oynansa

İlhan Palut muhtemelen kendi takımını ilk defa bu kadar pes etmiş gördü. Ne baskıyı kırıp oyun kurabildiler, ne de kendi hızlı hücum planlarını gerçekleştirebildiler. Pelkas galibiyet golünü attığında sonuçsuz kalmış 25 denemesi daha vardı Fenerbahçe'nin... Kalabalığa atılmış tek orta yapmadılar.

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