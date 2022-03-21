Süper Lig'de Fenerbahçe, Kadıköy'de Konyaspor'u 1-0 geriye düştüğü maçta Kim Min-Jae ve Pelkas'ın golleriyle 2-1 mağlu ederek üst üst ikinci ve son 6 maçında ise 5. galibiyetini aldı. Fenerbahçe'de taraftarın yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada oyuncular ve oynanan oyun büyük alkış aldı.

SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken, dünkü maçla ilgili çarpıcı analizler kaleme aldı. İşte o sözler...