Giriş Tarihi: 21.03.2022 09:45
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
12:27
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler! "Keşke bütün maçlar böyle oynansa"
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor. Üst üst ikinci ve son 6 maçında da 5. galibiyetini alan Fenerbahçe'de taraftar oynanan oyundan memnun. Dünkü zorlu Konyaspor maçını da 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanana Sarı-Lacivertliler'in gollerini Kim Min-Jae ve Pelkas kaydetti. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ali Gültiken ve Gürcan Bilgiç dünkü maç hakknda çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Erman Toroğlu ise "Keşke bütün maçlar böyle oynansa" diyerek maç hakkındaki görüşlerini dile getirdi.