Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:50Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 18:55
Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon'dan Ronaldo için olay sözler! "Takımın DNA'sını bozdu"
Son dakika haberler: Juventus'tan eski Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler… Juventus'tan mutlu bir şekilde ayrılmayan Ronaldo için eski takım arkadaşlarından eleştiriler gelmeye devam ediyor. İtalyan kaleci Buffon, Cristiano Ronaldo'yu sert sözlerle eleştirdi. İşte Buffon'dan Ronaldo için çok konuşulacak olay sözler...