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Haberler Galeri Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon'dan Ronaldo için olay sözler! "Takımın DNA'sını bozdu"
Giriş Tarihi: 24.12.2021 18:50 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 18:55

Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon'dan Ronaldo için olay sözler! "Takımın DNA'sını bozdu"

Son dakika haberler: Juventus'tan eski Manchester United'a transfer olan Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler… Juventus'tan mutlu bir şekilde ayrılmayan Ronaldo için eski takım arkadaşlarından eleştiriler gelmeye devam ediyor. İtalyan kaleci Buffon, Cristiano Ronaldo'yu sert sözlerle eleştirdi. İşte Buffon'dan Ronaldo için çok konuşulacak olay sözler...

Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon’dan Ronaldo için olay sözler! Takımın DNA’sını bozdu

Yaz transfer döneminde Juventus'tan ayrılarak sürpriz bir şekilde eski takımı Manchester United'a dönen Ronaldo, İtalyan basınında yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere mutlu bir şekilde ayrılmayan Ronaldo için eski takım arkadaşları onu suçlayan sözlerle eleştirmişti.

Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon’dan Ronaldo için olay sözler! Takımın DNA’sını bozdu

Daha önce eski takım arkadaşları ve Juventus'un kaptanları olan Bonucci ve Chiellini, Ronaldo'yu takımı bozmakla suçlamıştı.

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Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon’dan Ronaldo için olay sözler! Takımın DNA’sını bozdu

Bu suçlama ve eleştirilere son olarak Juventus efsanesi olan kaleci Gianluigi Buffon Buffon da katıldı. Buffon katılığı bir programda Portekizli yıldız için çok konuşulacak olay sözler söyledi.

Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon’dan Ronaldo için olay sözler! Takımın DNA’sını bozdu

Ronaldo, 2018 yazında bir İtalyan kulübü tarafından ödenen rekor bir transfer ücreti olan Real Madrid'den 100 milyon sterlin karşılığında Juventus'a transfer oldu. Fakat bu flaş transfer hamlesi umulduğu gibi olmadı.

Son dakika: Eski takım arkadaşı Buffon’dan Ronaldo için olay sözler! Takımın DNA’sını bozdu

Portekizli oyuncu Ronaldo, Serie A'da çıktığı 134 maçta 101 gol atmayı başardı. Fakat Ronaldo, Juventus'ta Şampiyonlar Ligi kazanamadı.

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