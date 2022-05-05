Giriş Tarihi: 05.05.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 22:24

Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Son dakika haberleri… Galatasaray'dan bu sezon ayrılan deneyimli teknik direktör Fatih Terim, kariyerindeki bir sonraki adımı henüz atmadı. Sarı-kırmızılı camianın efsane ismi, "Galatasaray'daki ilk ve son imzam" diyerek kulübe veda etmiş ve dinlenmek için köşesine çekilmişti. Bu sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde adeta Fatih Terim ateşi yandı. Takımın başında Terim'i görmek isteyen Ankaragücü taraftarlarına, deneyimli çalıştırıcıdan videolu mesaj geldi. İşte son dakika haberinin detayları…