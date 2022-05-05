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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı
Giriş Tarihi: 05.05.2022 22:17 Güncelleme Tarihi: 05.05.2022 22:24

Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Son dakika haberleri… Galatasaray'dan bu sezon ayrılan deneyimli teknik direktör Fatih Terim, kariyerindeki bir sonraki adımı henüz atmadı. Sarı-kırmızılı camianın efsane ismi, "Galatasaray'daki ilk ve son imzam" diyerek kulübe veda etmiş ve dinlenmek için köşesine çekilmişti. Bu sezon TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Ankaragücü'nde adeta Fatih Terim ateşi yandı. Takımın başında Terim'i görmek isteyen Ankaragücü taraftarlarına, deneyimli çalıştırıcıdan videolu mesaj geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en önemli figürlerinden birisi olan "İmparator" lakaplı Fatih Terim, bu sezon efsanesi olduğu Galatasaray'dan ayrılmıştı.

Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra henüz kariyerinin bir sonraki adımı için karar vermeyen Terim, dinlenmeye çekildi.

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Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Bu süreçte ismi Katar Milli Takımı'yla da anılan deneyimli teknik direktör, The Athletic'e yaptığı açıklamalarda kariyerimle ilgili yakında karar vereceğim demişti.

Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Terim'in bir sonraki adımı hem Galatasaraylı taraftarlar hem de futbolseverler tarafından merakla beklenirken, Süper Lig'e yükselen Ankaragücü taraftarlarından flaş bir hamle geldi.

Son dakika: Fatih Terim ateşini yakmışlardı! Taraftar grubuna mesaj gönderdi… Ankaragücü Başkanı açıkladı

Geçtiğimiz sezon düştüğü TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yeniden çıkan Ankaragücü'nde, Gecekondu taraftar grubu, Fatih Terim'i takımın başına istedi.

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