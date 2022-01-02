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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: 'Hocam sen bırak' derdi...
Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:03

Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: 'Hocam sen bırak' derdi...

Son dakika haberleri: Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray oynadıkları futbolla taraftarlarından büyük tepki aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörler Sergen Yalçın ve Vitor Pereira istifa etti. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 3 büyüklerde yapılan hatalarla ilgil çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Özellikle Burak Elmas ve Fatih Terim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Murat Özbostan 2. yarının Galatasaray için çok zorlu olacağını söyledi. İşte o çarpıcı sözler... | Son dakika haberler

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: ’Hocam sen bırak’ derdi...

Süper Lig'de ilk yarınını ardından Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gösterdikleri performansın ardından taraftarlarından tepki aldı. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde grupta sıfır çekti ve ligdeki kötü gidişin de ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa etmişti. Diğer yandan Fenerbahçe, Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira'yı da Beşiktaş derbisi beraberliği sonrası görevden aldı.

Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: ’Hocam sen bırak’ derdi...

Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan takım ise Galatasaray oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Galatasaray'ın ikinci yarıda neler yapacakları merak ediliyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü yazısında 3 büyükler için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Özellikle Burak Elma ve Fatih Terim hakkında yazdıkları dikkat çekti. İşte o çarpıcı ifadeler...

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Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: ’Hocam sen bırak’ derdi...

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'de yönetimler ihaleyi hocalara kesti. Kartal ve Kanarya teknik adamlarını yolladı. Şimdi papatya falı açıyorlar. Galatasaray, Avrupa Ligi'nde başarılı olmasaydı Fatih Terim de yollanırdı.

Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: ’Hocam sen bırak’ derdi...

Hemen aşağıda teknik direktörlerle ilgili bir haber okuyacaksınız. Biliyorsunuz, ne olursa olsun fatura önce onlara kesilir. Bu işin raconu böyle. Başkanlar başarısızlığı hiç üzerlerine almazlar!

Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: ’Hocam sen bırak’ derdi...

"TERİM'İN ÜZERİNE ÇULLANACAKLARDI"

Özellikle G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe bu konuda sıkıntılı bu sezon geçiriyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe hocalarını yolladı. Galatasaray'da Avrupa'daki başarı olmasa Fatih Terim'in üzerine çullanacaklardı. 3 takımdaki duruma kısaca bakarsak...

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