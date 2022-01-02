Giriş Tarihi: 02.01.2022 10:55Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:03
Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: 'Hocam sen bırak' derdi...
Son dakika haberleri: Süper Lig'de ilk yarı sona ererken Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray oynadıkları futbolla taraftarlarından büyük tepki aldı. Beşiktaş ve Fenerbahçe teknik direktörler Sergen Yalçın ve Vitor Pereira istifa etti. SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan, 3 büyüklerde yapılan hatalarla ilgil çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Özellikle Burak Elmas ve Fatih Terim hakkında çarpıcı ifadeler kullanan Murat Özbostan 2. yarının Galatasaray için çok zorlu olacağını söyledi. İşte o çarpıcı sözler... | Son dakika haberler