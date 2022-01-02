Son dakika: Fatih Terim için bomba sözler: ’Hocam sen bırak’ derdi...

Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan takım ise Galatasaray oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde zorlu grubunu namağlup olarak lider tamamlayan Galatasaray'ın ikinci yarıda neler yapacakları merak ediliyor. SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, bugünkü yazısında 3 büyükler için çok çarpıcı ifadeler kaleme aldı. Özellikle Burak Elma ve Fatih Terim hakkında yazdıkları dikkat çekti. İşte o çarpıcı ifadeler...