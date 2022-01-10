Son dakika: Fatih Terim’in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

Galatasaray resmi sitesinden başkan Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada, "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir."