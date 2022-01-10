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Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim'in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Giriş Tarihi: 10.01.2022 19:22 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 20:09

Son dakika: Fatih Terim'in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika haberi... Süper Lig'de son olarak sahasında Giresunspor'a mağlup olan ve üst üste aldığı kötü sonuçların ardından Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayırdı. Fatih Terim'in Galatasaray'dan ayrılığı sonrası Süper Lig tarihinde 45 yıl sonra bir ilk yaşandı.

Son dakika: Fatih Terim’in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılarda son dönemde üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim ile yollar ayrıldı.

Son dakika: Fatih Terim’in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

GALATASARAY'DAN FATİH TERİM AÇIKLAMASI!

Galatasaray resmi sitesinden başkan Burak Elmas imzalı yapılan açıklamada, "Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir."

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Son dakika: Fatih Terim’in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

"Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa'da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim'in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz."

Son dakika: Fatih Terim’in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

"Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

Son dakika: Fatih Terim’in ayrılığı sonrası 45 yıl sonra bir ilk! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Fatih Terim, bu sezon Süper Lig'de Galatasaray'ın başında çıktığı 20 maçta; 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

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