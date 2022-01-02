Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…
Giriş Tarihi: 02.01.2022 18:40 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 18:48

Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…

Son dakika Galatasaray transfer haberi… Bu sezona Burak Elmas yönetimiyle başlayan Galatasaray, Fatih Terim ile yola devam kararı almıştı. Burak Elmas ve Fatih Terim birlikteliğiyle beraber 3 yıllık bir planlama çizen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birden fazla gelecek vaat eden genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Genç oyuncularıyla birlikte Avrupa'da namağlup grup liderliğine ulaşan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde büyük hareketlilik bekleniyor. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Galatasaray'ın genç yıldızı için Inter'in planını anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…

Son dakika… Geçtiğimiz sezon 1 puan farkla Beşiktaş'a kaybedilen şampiyonluğun ardından göreve gelen Burak Elmas ve yönetimi, Galatasaray'da yeni bir yapılanmayı başlattı.

Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…

Fatih Terim ile yola devam etme kararı alan yeni yönetim, 3 yıllık bir planlama çizerek Galatasaray'ın geleceğini kurtarmayı amaçladıklarını söyledi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…

Bu doğrultuda yaz transfer döneminde Morutan, Cicaldau, Boey ve Nelsson gibi birden fazla genç oyuncu transferi yapıldı.

Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Son dakika: Fatih Terim’in prensi 6 ayda değerini katladı! Inter’den piyango gibi teklif geliyor…

Gelecek vaat eden birçok oyuncuyu kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de beklenenin altında kalsa da Avrupa'da adından söz ettirdi.

SON DAKİKA