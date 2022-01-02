Son dakika Galatasaray transfer haberi… Bu sezona Burak Elmas yönetimiyle başlayan Galatasaray, Fatih Terim ile yola devam kararı almıştı. Burak Elmas ve Fatih Terim birlikteliğiyle beraber 3 yıllık bir planlama çizen sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde birden fazla gelecek vaat eden genç futbolcuyu kadrosuna kattı. Genç oyuncularıyla birlikte Avrupa'da namağlup grup liderliğine ulaşan Galatasaray'da devre arası transfer döneminde büyük hareketlilik bekleniyor. İtalyan gazeteci Rudy Galetti, Galatasaray'ın genç yıldızı için Inter'in planını anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…