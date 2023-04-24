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Haberler Galeri Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:23

Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapmıştı. Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki seneye damga vuracak bir transfer için harekete geçerken, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncuya sezon sonunda imzayı attırıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapmıştı. Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki seneye damga vuracak bir transfer için harekete geçerken, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncuya sezon sonunda imzayı attırıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

Süper Lig'de Galatasaray'ın ardından 63 puanla zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, son maçlarda özellikle geriden gelip kazanma geleneğini sürdürerek şampiyonluk yarışına tutundu.

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Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

Sezona Jorge Jesus önderliğinde başlayan Kanarya, müthiş bir başlangıç yaparak uzun süre liderlik koltuğunda oturdu.

Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

Daha sonra Dünya Kupası sebebiyle liglere verilen aranın ardından liderliği ezeli rakibine kaptıran sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında da İspanyol temsilcisi Sevilla'ya mağlup olarak Avrupa'ya da veda etti.

Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’den Galatasaray’a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

F.BAHÇE'DE YENİ SEZON İÇİN TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI

Yeni sezon ve ara transfer döneminde kadrosuna birçok yıldız oyuncuyu katan sarı-lacivertli ekip; yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlarken, Fenerbahçe'de hedef ligi zirvede bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmak.

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