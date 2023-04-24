Giriş Tarihi: 24.04.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 15:23

Son dakika Fenebahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Sezon sonunda imzayı atıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2. sırada yer alan Fenerbahçe, sezona Jorge Jesus önderliğinde müthiş bir başlangıç yapmıştı. Jesus'un öğrencileri Dünya Kupası sonrası liglere verilen aranın ardından performans düşüklüğü yaşayarak liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmıştı. Sezon başı ve ara transfer döneminde de kadrosuna birçok yıldız oyuncu katan Kanarya, yeni sezon için de transfer çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Sarı-lacivertli ekip, önümüzdeki seneye damga vuracak bir transfer için harekete geçerken, Galatasaray'ın da gündeminde olan oyuncuya sezon sonunda imzayı attırıyor. İşte o isim ve tüm detaylar...