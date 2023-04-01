Giriş Tarihi: 01.04.2023 10:03
Güncelleme Tarihi: 01.04.2023
10:16
Son dakika derbi haberleri: Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor. Pazar günü Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen iki takımda da hedef 3 puan. Galatasaray'ın gerisinde kalmak istemeyen Fenerbahçe bu maçı kazanmak ve puan farkını eritmek istiyor. Derbi öncesi SABAH Spor'un iki usta kalemi Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte iki takımın da muhtemel 11'i...