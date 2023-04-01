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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! "Hamle şansıyla avantaj..." İşte muhtemel 11'ler
Giriş Tarihi: 01.04.2023 10:03 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 10:16

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! "Hamle şansıyla avantaj..." İşte muhtemel 11'ler

Son dakika derbi haberleri: Süper Lig'de derbi heyecanı devam ediyor. Pazar günü Fenerbahçe ezeli rakibi Beşiktaş'ı Kadıköy'de konuk edecek. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen iki takımda da hedef 3 puan. Galatasaray'ın gerisinde kalmak istemeyen Fenerbahçe bu maçı kazanmak ve puan farkını eritmek istiyor. Derbi öncesi SABAH Spor'un iki usta kalemi Gürcan Bilgiç ve Ali Gültiken karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı yorumlar yaptı. İşte iki takımın da muhtemel 11'i...

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Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! Hamle şansıyla avantaj... İşte muhtemel 11’ler

Spor Toto Süper Ligi'nde dev derbi heyecanı... Lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde olan Fenerbahçe'de tek hedef 3 puan. Maç öncesi iki takımın da muhtemel 11'leri netleşmeye başladı.

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! Hamle şansıyla avantaj... İşte muhtemel 11’ler

İki takımda ligdeki 3 maçlık galibiyet serisini devam ettirmek isterken, gözler iki hocanın da taktiklerine ve seçeceği oyunculara çevrildi. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine 1 gün kala SABAH Spor'un iki usta kalemi, ezeli rakipleri masaya yatırdı

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Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! Hamle şansıyla avantaj... İşte muhtemel 11’ler

1- Fenerbahçe'de Valencia iyileşti ve derbide oynaması bekleniyor. Valencia'nın yanında kim forma giyer?
2- Jorge Jesus mu ağır basıyor yoksa Şenol Güneş mi? İki teknik adamı kıyaslar mısınız?
3- Mevki mevki bakarsak iki takımı kısaca analiz eder misiniz? Kale, defans, orta saha, hücum hattında kim önde?

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! Hamle şansıyla avantaj... İşte muhtemel 11’ler

GÜRCAN BİLGİÇ: TEK SANTRFOR SÜRPRİZ OLUR

Fenerbahçe'de Jesus, iyileşmesiyle birlikte Joao Pedro'yu takımın parçası yapmaya çalışıyor. Oyuncunun maç eksiği ve dolayısıyla da formunda ciddi bir gerileme var. Zenit maçında penaltıyı atsa moral kısmını geçebilecekti.

Son dakika: Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi bomba yorumlar! Hamle şansıyla avantaj... İşte muhtemel 11’ler

Yine Enner Valencia'nın partneri olacaktır. Serdar Dursun'daydı aslında gözler. Belki de Valencia'nın kulübede bekleyeceği, Serdar- Pedro ikilisinin görev alacağı bir ilk 11 de izleyebiliriz. Sürpriz ise tek santrfor ile oynaması olur.

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