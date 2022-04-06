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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? "Sakatlığı sonrası..."
Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022 09:20

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? "Sakatlığı sonrası..."

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. SABAH Spor'un usta yazarları, Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini mercek altına aldı. Sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Maç sonucu ne olur? Hangi takım ağır basıyor? İşte usta isimlerin İsmail Kartal ve Domenec Torrent için yorumları...

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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Sakatlığı sonrası...

SORU: Ligde artık sona doğru yaklaşıyoruz.. Bu hafta gözler F.Bahçe Galatasaray maçında olacak.. İki takıma bakarsak favori kim? Sonuç ne olur? İsmail Kartal ve Torrent için yorumlarınız nedir? Hangisi ağır basıyor?

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Sakatlığı sonrası...

LEVENT TÜZEMEN: F.Bahçe kadro istikrarı yakaladı. Oyuncular birlikte oynama özelliklerini sahaya yansıtıyorlar. Bu tablo İsmail Kartal'ın eseridir. G.Saraylı oyuncularla Torrent'in bir uyumu olduğu söylenemez. Torrent döneminde G.Saray kazandığı maçları oyuncuların sorumluluk alması ile başardı. Derbinin favorisi olmaz. F.Bahçe kağıt üzerinde ağır basıyor ancak G.Saraylı oyuncular Barcelona deplasmanındaki kompakt futbola dayalı oyunu sahaya yansıtırlarsa kaybetmezler.

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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Sakatlığı sonrası...

Kerem'in de oynamayacağını düşünürsek G.Saray, Avrupa'da kendisine namağlup liderlik getiren oyun tarzını Kadıköy'e mutlaka taşımalıdır. G.Saray'da Muslera, Marcao, Gomis ve Babel tecrübeleriyle ön plana çıkar. F.Bahçe'de İrfan Can, Crespo, Kim Min-Jae ve kaleci Altay derbide etkili olur.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Sakatlığı sonrası...

TORRENT KADERİNİ BELİRLEYECEK

ALİ GÜLTİKEN: Hedefi olan takımlar her zaman konsantrasyon olarak daha büyük bir itici güce sahip olurlar. F.Bahçe açısından ikincilik hedefi şu anda ulaşılabilir göründüğü için mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Buna bir de derbi faktörünü eklediğimizde maksimum bir motivasyon ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Sakatlığı sonrası...

Tabii Galatasaray açısından sezonu kurtarma adına bu maç büyük bir fırsat olarak görünüyor. Her şeyin kötü gittiği bir noktada F.Bahçe'yi deplasmanda yenebilmek, G.Saray adına sezonun kötü gidişatını geride bırakmak demek. Eldeki mücevheri işlemek her zaman bir ustalık göstergesi olmuştur. F.Bahçe'nin iyi ve yetenekli bir kadrosu var.

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