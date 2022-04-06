Giriş Tarihi: 06.04.2022 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
09:20
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? "Sakatlığı sonrası..."
Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. SABAH Spor'un usta yazarları, Ömer Üründül, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisini mercek altına aldı. Sarı kırmızılı yıldız Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Maç sonucu ne olur? Hangi takım ağır basıyor? İşte usta isimlerin İsmail Kartal ve Domenec Torrent için yorumları...