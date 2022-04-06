Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi flaş sözler! Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? "Sakatlığı sonrası..."

TORRENT KADERİNİ BELİRLEYECEK



ALİ GÜLTİKEN: Hedefi olan takımlar her zaman konsantrasyon olarak daha büyük bir itici güce sahip olurlar. F.Bahçe açısından ikincilik hedefi şu anda ulaşılabilir göründüğü için mutlaka bir katkı sağlayacaktır. Buna bir de derbi faktörünü eklediğimizde maksimum bir motivasyon ortaya çıkacak gibi görünüyor.