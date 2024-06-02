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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı'dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor
Giriş Tarihi: 02.06.2024 15:35 Güncelleme Tarihi: 02.06.2024 15:35

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı'dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu... Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kazanması durumunda yeni yönetim kurulunda yer alacak olan Ilıcalı, şimdi de Kanarya'ya sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ayrıca milli futbolcumuz da var. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı’dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu... Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kazanması durumunda yeni yönetim kurulunda yer alacak olan Ilıcalı, şimdi de Kanarya'ya sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ayrıca milli futbolcumuz da var. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı’dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

Süper Lig'de 2023-24 sezonunu Galatasaray'ın gerisinde 99 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı’dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

Başkan Ali Koç, sportif direktör Mario Branco'nun görevine devam edeceğini ve transfer çalışmalarına başladığını dile getirmişti.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı’dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

İLK BOMBA MERİH DEMİRAL

Fenerbahçe'de ilk hedefin Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Merih Demiral olduğu öğrenildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı’dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

Kanarya, Atletico Madrid'e dönmesine kesin gözüyle bakılan Çağlar Söyüncü'nün yerini Merih ile doldurulacak.

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