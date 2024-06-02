SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Acun Ilıcalı’dan bomba hediye! Milli yıldızla birlikte geliyor

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelişinde önemli rol oynayan isimlerden biri de Acun Ilıcalı oldu... Ali Koç'un Aziz Yıldırım'a karşı seçimi kazanması durumunda yeni yönetim kurulunda yer alacak olan Ilıcalı, şimdi de Kanarya'ya sürpriz bir transfer yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde ayrıca milli futbolcumuz da var. İşte son dakika haberinin detayları...