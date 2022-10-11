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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...
Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:08

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve son olarak da sahasında Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Karagümrük maçında 4 gol yenilmesi üzerine defans bloğunun verdiği boşluklar ve kaleci Altay Bayındır'ın gösterdiği performans tepkilere neden oldu. Kadıköy'de tribünlerin bir kısmı genç Altay'a tepki gösterirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ayrıca, Volkan Demirel detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Süper Lig'in 9. haftasında Karagümrük'ü tarihe geçen maçta 5-4 yenen Fenerbahçe'de galibiyet kadar Altay Bayındır'ın performansı da konuşuldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Yeni sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Altay, Karagümrük mücadelesinde de arka arkaya golleri yiyince tribünlerde bazı taraftarların tepkisini aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Ligde Fenerbahçe kalesine gelen 29 isabetli şutun 10'u golle sonuçlandı. Ligde 8 maçta kalesinde 10 gol gören ve maç başına 1.25 gol yeme oranı tutturan sarı-lacivertlilerde 24 yaşındaki kalecinin yaşadığı düşüş dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Milliyet'in haberine göre; Altay'ın bu sezona bocalayarak başlamasında 2 neden ön plana çıkıyor. İlk olarak yıllardır Fenerbahçe'de yedek kaleci istikrarsızlığı yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Rekabeti sağlayacak bir ikinci kalecinin olmayışı önce Volkan Demirel şimdi de Altay Bayındır'ı olumsuz etkiliyor.

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