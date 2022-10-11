Giriş Tarihi: 11.10.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 11.10.2022 11:08

Son dakika Fenerbahçe haberi: Altay Bayındır gerçeği ortaya çıktı! Meğer Volkan Demirel...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'e iyi bir giriş yapan ve son olarak da sahasında Karagümrük'ü 5-4 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Karagümrük maçında 4 gol yenilmesi üzerine defans bloğunun verdiği boşluklar ve kaleci Altay Bayındır'ın gösterdiği performans tepkilere neden oldu. Kadıköy'de tribünlerin bir kısmı genç Altay'a tepki gösterirken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Altay Bayındır ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. Ayrıca, Volkan Demirel detayı ise dikkat çekti. İşte tüm detaylar...