Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:45
Güncelleme Tarihi: 02.06.2023
11:45
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler'in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın genç yıldızı Arda Güler için de Avrupa devleri gelmeye devam ediyor. Arda Güler için dünya devi resmen harekete geçti. İşte ortaya çıkan o flaş teklif...