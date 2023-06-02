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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler'in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 11:45 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 11:45

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler'in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de sezona şampiyonluk parolasıyla giren ancak şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de hedef Türkiye Kupası'nı kazanmak. Fenerbahçe'de yeni sezon transfer gelişmeleri yaşanıyor. Takımın genç yıldızı Arda Güler için de Avrupa devleri gelmeye devam ediyor. Arda Güler için dünya devi resmen harekete geçti. İşte ortaya çıkan o flaş teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

Fenerbahçe, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı. Sarı-lacivertlilerin böylelikle ligde şampiyonluk hasreti 5 seneye çıkarken, tüm gözler Ziraat Türkiye Kupası finaline çevrilmiş durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

Ligde geçtiğimiz hafta evinde Antalyaspor'u 2-0 mağlup etse de rakibi Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etmesi sonucu şampiyonluğu ezeli rakibine kaptırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

Yeni sezon Jorge Jesus'la yola devam etmek istemediği ileri sürülen sarı-lacivertli takım, Ali Koç yönetimin henüz lig şampiyonluğu yaşamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

Pazar günkü Galatasaray maçına da odaklanan ve Jorge Jesus'la henüz yola devam edip edemeyeceği netleşmeyen Fenerbahçe'den aynı zamanda transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arda Güler’in yeni takımı belli oluyor! Çılgın teklif için geldiler...

ARDA GÜLER PAYLAŞILAMIYOR

Fenerbahçe'nin ünü Avrupa'ya dayanan genç yıldızı Arda Güler için resmi teklifler gelmeye başladı.Bu sezon gösterdiği performansla ve yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için dünya devleri resmen sıraya girdi.

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