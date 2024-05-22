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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal'den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:26 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 10:26

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal'den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başardı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Daha önce de Ferdi için devreye giren İngiliz ekibi Arsenal, yeni bir teklif için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal’den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal’den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...

Tüm bu gelişmeler devam ederken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal’den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...

Daha önce de Ferdi için devreye giren İngiliz ekibi Arsenal, yeni bir teklif için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal’den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...

İSMAİL KARTAL HERKESE MEYDAN OKUYOR

Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışını son haftaya taşıyan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesi İstanbulspor maçıyla sona ererken, yeni sezonda koltuğa kimin oturacağı şimdiden kulaktan kulağa yayılıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal’den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde 'Jose Mourinho-Stefano Pioli' diye papatya falları açılıyor. 62 yaşındaki Kartal ise tüm söylentilere sahada cevap veriyor.

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