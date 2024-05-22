Giriş Tarihi: 22.05.2024 10:26
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024
10:26
Son dakika Fenerbahçe haberi: Arsenal'den şok Ferdi Kadıoğlu kararı! Yeni teklif ortaya çıktı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ı sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, şampiyonluk ihtimalini son haftaya taşımayı başardı. Tüm bu gelişmeler devam ederken, takımın yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili şok bir gelişme yaşandı. Daha önce de Ferdi için devreye giren İngiliz ekibi Arsenal, yeni bir teklif için Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. İşte o rakam ve tüm detaylar...