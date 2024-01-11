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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul'a geliyor...
Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 09:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul'a geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı girdi. Leonardo Bonucci transferini bitiren ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Kanarya bir yıldız isimle daha anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul’a geliyor...

Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul’a geliyor...

Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı girdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul’a geliyor...

Leonardo Bonucci transferini bitiren ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Kanarya bir yıldız isimle daha anlaşma sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul’a geliyor...

Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul’a geliyor...

TRANSFER OPERASYONU BAŞLADI

Süper Lig'in erteleme maçında konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 yenerek gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, transferde atağa kalktı.

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