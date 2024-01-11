Giriş Tarihi: 11.01.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
09:40
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci sonrası bir transfer daha! Anlaşma tamam, İstanbul'a geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Hem Süper Lig'de hem de Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olmak isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemine de hızlı girdi. Leonardo Bonucci transferini bitiren ve oyuncuyu İstanbul'a getiren Kanarya bir yıldız isimle daha anlaşma sağladı. Yıldız oyuncunun İstanbul'a geliş tarihi de belli oldu. İşte o isim ve tüm detaylar...