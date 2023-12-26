Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

Icardi ile kısa süreli tartışmaya giren Dzeko'nun yıllar önce Galatasaray ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, 2014 yılında TRT'ye verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili sözleri gündem oldu.