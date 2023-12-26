Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:06
Güncelleme Tarihi: 26.12.2023
17:06
Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko'nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Derbide ise sarı lacivertlilerin yıldız ismi Edin Dzeko'nun ifadeleri gündem olmuştu. Icardi ile kısa süreli tartışmaya giren Dzeko'nun yıllar önce Galatasaray ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...