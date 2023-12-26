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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko'nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...
Giriş Tarihi: 26.12.2023 17:06 Güncelleme Tarihi: 26.12.2023 17:06

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko'nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Derbide ise sarı lacivertlilerin yıldız ismi Edin Dzeko'nun ifadeleri gündem olmuştu. Icardi ile kısa süreli tartışmaya giren Dzeko'nun yıllar önce Galatasaray ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

Derbide ise sarı lacivertlilerin yıldız ismi Edin Dzeko'nun ifadeleri gündem olmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

Icardi ile kısa süreli tartışmaya giren Dzeko'nun yıllar önce Galatasaray ile ilgili kullandığı ifadeler gündeme oturdu. İşte tüm detaylar...

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko, 2014 yılında TRT'ye verdiği röportajda Galatasaray'la ilgili sözleri gündem oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

ICARDI İLE TARTIŞTILAR

Süper Lig'in 18'inci haftasında Fenerbahçe, Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kadıköy'deki derbinin 24'üncü dakikasında saha içerisinde kısa süreli bir gerilim yaşandı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Dzeko’nun Galatasaray sözleri ortaya çıktı! Meğer yıllar önce...

Galatasaray'da Mauro Icardi'nin penaltı beklediği pozisyon sonrası Edin Dzeko'dan rakibine tepki geldi.

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