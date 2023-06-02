Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...
Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:43

Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bomba gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında yeni bir kadro ve ünlü bir teknik adamla yola çıkan sarı lacivertlilerde beklenilen sonuç alınamadı. Kaçan şampiyonluk sonrası teknik direktör Jorge Jesus'la devam etmeme kararı alan Kanarya, yeni hocasını buldu. Fenerbahçe, ezeli rakibinin eski hocasını takımın başına getirmek isterken, usta isim detayları böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

Sezon başında yeni bir kadro ve ünlü bir teknik adamla yola çıkan sarı lacivertlilerde beklenilen sonuç alınamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

Kaçan şampiyonluk sonrası teknik direktör Jorge Jesus'la devam etmeme kararı alan Kanarya, yeni hocasını buldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

Fenerbahçe, ezeli rakibinin eski hocasını takımın başına getirmek isterken, usta isim detayları böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe’nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

AYRILIK ÇANLARI ÇALMAYA BAŞLADI

Fenerbahçe'de ayrılık çanları Jorge Jesus için çalıyor… Başkan Ali Koç, Portekizli teknik adam ile vedalaşmak için Türkiye Kupası'nda 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak final maçını bekliyor.

SON DAKİKA