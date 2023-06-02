Giriş Tarihi: 02.06.2023 14:43 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 14:43

Son dakika Fenerbahçe haberi: F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü duyurdu! Ezeli rakibin hocası geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'e büyük umutlarla başlayan ve şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de bomba gelişmeler yaşanıyor... Sezon başında yeni bir kadro ve ünlü bir teknik adamla yola çıkan sarı lacivertlilerde beklenilen sonuç alınamadı. Kaçan şampiyonluk sonrası teknik direktör Jorge Jesus'la devam etmeme kararı alan Kanarya, yeni hocasını buldu. Fenerbahçe, ezeli rakibinin eski hocasını takımın başına getirmek isterken, usta isim detayları böyle duyurdu. İşte tüm detaylar...