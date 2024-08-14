Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:05
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
09:17
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! "Bunun affı yok" diyerek eleştirdi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 3. eleme turunda Lille ile eşleşen Fenerbahçe, dün oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne gruplarına kalamadan veda etti. Ş. Ligi hasretini 16 yıla çıkaran Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe-Lille maçı sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri, oynanan futbol ve oyuncu tercihleriyle ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu.