Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! "Bunun affı yok" diyerek eleştirdi...

Osayi'nin süratine güvendi, orta sahadaki riskler için. Bir şutu da direkten döndü. Olmadı, Cenk Tosun ile üç santrfor oynamaya başladı. İstediler, tribünle bütünleştiler ve uzatmanın ilk dakikasında gelen gol ile Kadıköy kendi coşkusunda boğuldu adeta.