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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! "Bunun affı yok" diyerek eleştirdi...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 09:05 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 09:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! "Bunun affı yok" diyerek eleştirdi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına 3. eleme turunda Lille ile eşleşen Fenerbahçe, dün oynanan rövanş maçında 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne gruplarına kalamadan veda etti. Ş. Ligi hasretini 16 yıla çıkaran Kanarya, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe-Lille maçı sonrası SABAH Spor'un usta kalemleri, oynanan futbol ve oyuncu tercihleriyle ilgili çarpıcı eleştirilerde bulundu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! Bunun affı yok diyerek eleştirdi...

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, 3. eleme turu rövanş maçında Lille'i konuk etti. Sarı-lacivertli takım, uzatma dakikalarında penaltıdan yediği golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! Bunun affı yok diyerek eleştirdi...

Fenerbahçe-Lille maçı sonrası SABAH Spor yazarları Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül, karşılaşma için çok çarpıcı eleştiriler kaleme aldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! Bunun affı yok diyerek eleştirdi...

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Maç bıçak sırtında başladı, devam etti ve bitti. Fenerbahçeli futbolculara topu çarptırmadan gol atamayacağını anladığı anda Lille takımı yere yattı, sahada sürtüşme yarattı, kalesine yaslandı ve dakikaları saydı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! Bunun affı yok diyerek eleştirdi...

İyi yüklendi Fenerbahçe. Lille kalecisi Chevalier ile gol olması beklenen şutlar arasında sürdü mücadele. Szymanski, Mert Hakan, İsmail Yüksek, Djiku vurdular, kurtardı. Defans sırtına oynadılar, Dzeko ile En-Nesyri'yi karşı karşıya bıraktılar, geçit vermedi. 60'tan itibaren Mourinho'nun hamleleri de geldi. Gecikmeden çift santrfora döndü, İrfan Can ile bir hücum aklı daha soktu sahaya.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe için olay sözler! Bunun affı yok diyerek eleştirdi...

Osayi'nin süratine güvendi, orta sahadaki riskler için. Bir şutu da direkten döndü. Olmadı, Cenk Tosun ile üç santrfor oynamaya başladı. İstediler, tribünle bütünleştiler ve uzatmanın ilk dakikasında gelen gol ile Kadıköy kendi coşkusunda boğuldu adeta.

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