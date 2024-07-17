Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:24
Güncelleme Tarihi: 17.07.2024
10:24
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde hamlelerini yapmaya devam ediyor. Dün, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun olmak üzere 3 transferi birden açıklayan sarı-lacivertli camia, Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı. Ancak bu transfer adeta arap saçına döndü. İşte Fenerbahçe'nin karşısına çıkan zorlu rakip ve yaptığı flaş teklif...