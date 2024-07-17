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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...
Giriş Tarihi: 17.07.2024 10:24 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 10:24

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Teknik direktör Jose Mourinho ile yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde hamlelerini yapmaya devam ediyor. Dün, Allan Saint-Maximin, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun olmak üzere 3 transferi birden açıklayan sarı-lacivertli camia, Mourinho'nun ısrarla istediği yıldız oyuncu için kesenin ağzını açtı. Ancak bu transfer adeta arap saçına döndü. İşte Fenerbahçe'nin karşısına çıkan zorlu rakip ve yaptığı flaş teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

Son dakika haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

Teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getiren Fenerbahçe, sezona iddialı bir giriş yapmak istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

Kadrosunu güçlendirmek adına Portekizli hocanın onayıyla transferlerini yapan yönetim, yıldız oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

FENERBAHÇE'DEN BİR GÜNDE 3 TRANSFER BİRDEN

Her sezon olduğu gibi bu transfer sezonuna da hızlı giren Fenerbahçe, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin gibi 3 yıldızı da dün kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

OĞUZ AYDIN 4 YILLIĞINA FENERBAHÇE'DE

23 yaşındaki millî futbolcu Oğuz Aydın, kendisini 4 yıllığına Fenerbahçe'ye bağlayan sözleşmeye imza attı.

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