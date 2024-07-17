Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de arap saçına dönen transfer! Mourinho onu ısrarla istiyor...

FENERBAHÇE'DEN BİR GÜNDE 3 TRANSFER BİRDEN

Her sezon olduğu gibi bu transfer sezonuna da hızlı giren Fenerbahçe, Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Allan Saint-Maximin gibi 3 yıldızı da dün kadrosuna kattığını açıkladı.