Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:50
Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
12:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'ya 2 maçta 9 gol atan temsilcimiz Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu. Transferde de hız kesmeye sarı-lacivertli takım, 3 oyuncuyu birden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin yıldızla anlaştığı ve imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. İşte o yıldızı isimler ve transferin detayları...