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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:50

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Moldova ekibi Zimbru'ya 2 maçta 9 gol atan temsilcimiz Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu. Transferde de hız kesmeye sarı-lacivertli takım, 3 oyuncuyu birden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Ayrıca Fenerbahçe'nin yıldızla anlaştığı ve imzaların kısa sürede atılacağı iddia edildi. İşte o yıldızı isimler ve transferin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 4-0 mağlup eden Fenerbahçe iki maçı da kazanarak tur atlayan taraf oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...

Transferde de durmak bilmeyen Kanarya, bu sezon tam 10 ismi kadrosuna katmayı başardı. Yeni bir transfer daha yapmaya hazırlanan sarı-lacivertli takım kesenin ağzını açtı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...

KAPTAN OLDU, GOLÜ BULDU

Fenerbahçe'nin saha içi lideri Tadic, Dzeko'nun yokluğunda sahaya kaptan olarak çıktı. Kadıköy'deki ilk maçta Ferdi'nin golünde asisti yapan Sırp yıldız, dün sarı-lacivertli forma ile ilk golünü attı. 48. dakikada Mert Hakan'ın ceza alanı içinden vuruşunda savunmadan seken topu önünde bulan Tadic, boş ağları havalandırdı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...

FRANSIZ BASININDAN FLAŞ CENGİZ ÜNDER İDDİASI

Adı bir süredir Fenerbahçe ile anılan milli futbolcu Cengiz Ünder için Fransa basının basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den 3 yıldız hamlesi birden geliyor! Milli oyuncunun transferini duyurdular...

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in transferi konusunda Marsilya ile anlaşmaya vardı.

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