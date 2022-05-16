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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...
Giriş Tarihi: 16.05.2022 08:16 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 08:17

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligi ikinci olarak bitirmeye yakın olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Yeni hocasını da belirleyecek olan sarı lacivertliler, bir yandan da yeni sezon transfer planlamasını yapıyor. Arayışlarını sürdüren ve özellikle golcü transferi üzerine yoğunlaşan Kanarya'nın gündemine dünyaca ünlü yıldız Luiz Suarez gelmişti. Ancak Fenerbahçe'den ters köşe bir hamle geldi. Golcü oyuncunun sarı lacivertlilere gelmeye çok yakın olduğu belirtildi. İşte o isim ve tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...

Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan ve ligi ikinci olarak bitirmeye yakın olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...

Yeni hocasını da belirleyecek olan sarı lacivertliler, bir yandan da yeni sezon transfer planlamasını yapıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...

Başkan Ali Koç, yeni sezonda İsmail Kartal yerine yeni bir hoca ile devam edeceklerini açıklamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...

Birçok isim gündeme geldi ancak sarı lacivertlilerin en çok üzerinde durduğu hoca adayı Jorge Jesus oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den büyük ters köşe! Luis Suarez derken...

Jesus ile birlikte yeni bir sezona başlamak ve şampiyon olmak isteyen Kanarya, transferde de düğmeye bastı.

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