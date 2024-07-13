Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Süper Lig'in yıldızına bomba teklif...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 23:25

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Süper Lig'in yıldızına bomba teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho ile sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Süper Lig yıldızı için harekete geçti. İşte Mourinho'nun da takımda görmek istediği milli oyuncu ve transferin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Süper Lig’in yıldızına bomba teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de yeni sezon öncesi transferde flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Süper Lig’in yıldızına bomba teklif...

Jose Mourinho önderliğinde transferde adımlarını atmaya devam eden Fenerbahçe, Süper Lig'in yıldız oyuncusunu almaya hazırlanıyor. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Süper Lig’in yıldızına bomba teklif...

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçında Fransa ekibi Strasbourg'u 4-0 mağlup etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Süper Lig’in yıldızına bomba teklif...

Avusturya kampını tamamlayan sarı-lacivertli takım, İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev çalım! Süper Lig’in yıldızına bomba teklif...

Portekizli efsane teknik direktör Mourinho ile şampiyonluklar yaşamak isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

SON DAKİKA