Giriş Tarihi: 13.07.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
23:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! Süper Lig'in yıldızına bomba teklif...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer döneminde flaş gelişmeler yaşanıyor... Jose Mourinho ile sezona güçlü bir kadroyla iddialı girmek isteyen sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Süper Lig yıldızı için harekete geçti. İşte Mourinho'nun da takımda görmek istediği milli oyuncu ve transferin detayları...