Giriş Tarihi: 28.01.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...