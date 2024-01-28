Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...