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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...
Giriş Tarihi: 28.01.2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 00:19

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hasretini sona erdirmek için başlayan Fenerbahçe, 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son dönemlerde yaptığı oyuncu satışlarıyla Avrupa'da adından sıkça söz ettiren sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için o dünya devi astronomik bir bonservis bedelini gözden çıkardı. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

Trendyol Süper Lig'de sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda yer oturuyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

Son olarak RAMS Başakşehir'e konuk olan sarı-lacivertliler, maçın bitimine dakikalar kala bulduğu penaltı golüyle sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

Bu skorla beraber puanını 57'ye yükselten Kanarya, ligde çıktığı 22 maçta; 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den Süper Lig tarihine geçecek satış! Dünya devi gözünü kararttı...

AVRUPA'DA SON SÜRAT!

Ayrıca bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde de mücadele eden temsilcimiz, bulunduğu H grubunu topladığı 12 puanla lider tamamladı.

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