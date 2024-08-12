Giriş Tarihi: 12.08.2024 20:16
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024
20:19
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarını da tamamladı. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda oynanacak zorlu mücadeleden tur atlayarak çıkmayı hedefleyen Kanarya, transferde de flaş adımlar atmaya devam ediyor. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu için devreye giren Fenerbahçe, yılın transferine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…