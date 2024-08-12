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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 12.08.2024 20:16 Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 20:19

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Yeni sezona Adana Demirspor galibiyetiyle giren Fenerbahçe, Lille maçı hazırlıklarını da tamamladı. Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda oynanacak zorlu mücadeleden tur atlayarak çıkmayı hedefleyen Kanarya, transferde de flaş adımlar atmaya devam ediyor. Bir dönem Süper Lig'de Galatasaray forması giyen yıldız oyuncu için devreye giren Fenerbahçe, yılın transferine imza atacak. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı başladı. Ligin ilk haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Bu galibiyetle birlikte sezona 3 puanla başlayan Kanarya, transferde de flaş adımlar atmaya devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Orta saha bölgesi için arayışlarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, sürpriz bir isim için devreye girdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

Fenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray forması giyen o yıldız için harekete geçtiği iddia edildi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den yılın transferi geliyor! Eski Galatasaraylı imzayı atacak: Büyük sürpriz…

İşte son dakika haberinin detayları…

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