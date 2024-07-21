Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:58
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
20:59
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın ısrarla istediği yıldız golcü için mutlu sona ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve oyuncunun maliyeti...