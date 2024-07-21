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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...
Giriş Tarihi: 21.07.2024 20:58 Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 20:59

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Jose Mourinho ile kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın ısrarla istediği yıldız golcü için mutlu sona ulaştı. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü ve oyuncunun maliyeti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...

Son dakika haberi: Jose Mourinho ile yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...

Sarı-lacivertli yönetim, Portekizli hocanın ısrarla takımda görmek istediği yıldız golcüyle anlaşmaya vardı. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...

Şampiyonlar Ligi'ne katılmak adına ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe, salı günü İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...

Lige de iddialı bir giriş yapmak isteyen Kanarya, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yeni golcüsü İstanbul’a geliyor! Bonservisi Süper Lig rekorunu kıracak...

FENERBAHÇE, EN-NESYRI'Yİ İSTANBUL'A GETİRİYOR

Fenerbahçe ve Sevilla, Faslı golcü Youssef En-Nesyri transferi için evrak alışverişine başladı.

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