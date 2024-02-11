Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
10:37
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli takım, birçok yıldızı kadrosuna katmış ve bazı oyuncularla da yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'nin takımdaki yıldızlarına da Avrupa devlerinden teklifler yağıyor. İşte Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılması beklenen o yıldızlar ve onlara talip olan dev kulüpler...