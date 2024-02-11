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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...
Giriş Tarihi: 11.02.2024 10:36 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 10:37

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli takım, birçok yıldızı kadrosuna katmış ve bazı oyuncularla da yollarını ayırmıştı. Fenerbahçe'nin takımdaki yıldızlarına da Avrupa devlerinden teklifler yağıyor. İşte Fenerbahçe'de sezon sonunda ayrılması beklenen o yıldızlar ve onlara talip olan dev kulüpler...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden ve bugün Alanyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...

Ara transferde Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Serdar Dursun gibi önemli isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, oyuncularına gelen teklifleri ise geri çevirdi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...

Transfer döneminde birçok yıldız oyuncusunu gönderen ve birçok yeni yıldız transfere imza atan Fenerbahçe'de hareketlilik yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...

Bu sezon Konferans Ligi'nde grubunu lider tamamlayan ve ligde de yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de takımın yıldızlarına teklifler yağıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’nin yıldızlarına Avrupa devlerinden kanca! Yönetim kararını verdi...

Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Kanarya'nın yıldızları, Avrupa'nın önde gelen kulüpleri tarafından yakından izleniyor.

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