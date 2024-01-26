Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
13:42
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği devam ediyor. Takımın yıldız oyuncusu, Avrupa devlerinin radarında. Son dönemlerde oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, transferde yeni bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. İşte takımın yıldızına gelen o teklif...