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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 13:42 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 13:42

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ligde son maçında Başakşehir'i 1-0 mağlup eden sarı-lacivertli takımda transfer hareketliliği devam ediyor. Takımın yıldız oyuncusu, Avrupa devlerinin radarında. Son dönemlerde oyuncu satışlarıyla dikkat çeken Fenerbahçe, transferde yeni bir gelir elde etmeye hazırlanıyor. İşte takımın yıldızına gelen o teklif...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, Michy Batshuayi'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...

Bu sezon deplasmanlarda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu akşamki müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 10 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...

Süper Lig'de yenilmezlik serisini de 11 maça çıkaran sarı-lacivertliler, puanını 57'ye yükseltirken, averajla liderliğini devam ettirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...

Ara transfer döneminde kadrosuna Bonucci ve Krunic'i katan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye transfer piyangosu! Yıldız oyuncuya bomba teklif...

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden sarı-lacivertli takımın yıldızları için de talipler gelmeye devam ediyor.

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