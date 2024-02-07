Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
11:18
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal'dan sürpriz transfer...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'ın da onayıyla yeni bir bek transferi için harekete geçti. Kanarya, Güney Koreli yıldız için kulübüne teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...