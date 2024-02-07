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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal'dan sürpriz transfer...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 11:18

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal'dan sürpriz transfer...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemine hızlı giren sarı-lacivertli yönetim, İsmail Kartal'ın da onayıyla yeni bir bek transferi için harekete geçti. Kanarya, Güney Koreli yıldız için kulübüne teklifte bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal’dan sürpriz transfer...

Trendyol Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal’dan sürpriz transfer...

Son lig maçında Antalyaspor'u mağlup eden sarı-lacivertli takım bu hafta evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise bugün Gaziantep ile karşılaşacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal’dan sürpriz transfer...

F.BAHÇE 3 OYUNCUYU AVRUPA LİSTESİNE EKLEDİ

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe'de yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic'in isimleri Avrupa listesine eklendi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal’dan sürpriz transfer...

ARA TRANSFER DÖNEMİNE HIZLI GİRDİ

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucc, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile daha da güçlendiren Kanarya, son hamlesini yapmak için harekete geçti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’ye yeni Kim Min-Jae! İsmail Kartal’dan sürpriz transfer...

Bu sezon kadrosunu Becao, Djiku ve Çağlar Söyüncü gibi savunmacılarla güçlendiren yönetim, transferin bitimine günler kala bir bek transferi yapmak istiyor.

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