SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, "Ferdi için gelen 30 milyon Euro'lar bizi heyecanlandırmıyor" ifadelerini kullanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu için gelen son çılgın teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...