Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti
Giriş Tarihi: 28.07.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 28.07.2024 14:36

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, "Ferdi için gelen 30 milyon Euro'lar bizi heyecanlandırmıyor" ifadelerini kullanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu için gelen son çılgın teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

Son dakika Fenerbahçe haberi: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de takımın yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı, "Ferdi için gelen 30 milyon Euro'lar bizi heyecanlandırmıyor" ifadelerini kullanmıştı. 24 yaşındaki oyuncu için gelen son çılgın teklif ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

Geçen sezon Fenerbahçe'nin parlayan yıldızlarından olan Ferdi Kadıoğlu, milli forma altındaki performansıyla da tüm dikkatleri üzerine çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024'te en çok gol şansı yaratan isimler arasında yer alarak büyük bir başarıya imza atmıştı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

Transfer döneminin gözde ismi haline gelen Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artmaya devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi için gelen çılgın teklif ortaya çıktı! Acun Ilıcalı ‘Bizi heyecanlandırmıyor’ demişti

ACUN ILICALI: BİZİ HEYECANLANDIRMIYOR

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadıoğlu için şunları söylemişti:

SON DAKİKA