Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:30
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024
10:33
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona Jose Mourinho ile güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Oğuz Aydın ve Cenk Tosun gibi yerli yıldızları katan sarı-lacivertli takımda gözler transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Dünya devi, milli yıldız için görülmemiş bir takasla geliyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...