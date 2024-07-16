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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...
Giriş Tarihi: 16.07.2024 10:30 Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 10:33

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona Jose Mourinho ile güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak kadrosuna Oğuz Aydın ve Cenk Tosun gibi yerli yıldızları katan sarı-lacivertli takımda gözler transferin gözdesi Ferdi Kadıoğlu'na çevrildi. Dünya devi, milli yıldız için görülmemiş bir takasla geliyor. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...

Yeni sezon öncesi Avusturya'daki hazırlık kampını tamamlayarak İstanbul'a dönen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...

Teknik direktör Jose Mourinho ile sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen sarı-lacivertli takımda transferler de peş peşe gelmeye devam ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...

OĞUZ AYDIN F.BAHÇE'DE

Transfer hamlelerine devam eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın gündemine gelen Oğuz Aydın'ı kadrosuna kattı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...

Sar-lacviertli takımla prensip anlaşmasına varan milli futbolcu Oğuz Aydın, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini sürdürmek için İstanbul'a geldi. Oyuncunun bugün resmi olarak imzaları atması bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu dünya devine gidiyor! Transferde görülmemiş takas...

F.BAHÇE CENK TOSUN'U AÇIKLADI

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı Cenk Tosun'un sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı.

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