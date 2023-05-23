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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...
Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk hayalleri gerçekleşmeyen sarı lacivertliler, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Kanarya; arayışlarını sürdürürken, takımın gözde isimleri Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in geleceğinin ne olacağı merak ediliyordu. Fenerbahçe, bu iki yıldız oyuncu için transfer kararını verirken, fiyatlarını da belirledi. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'de sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

Şampiyonluk hayalleri gerçekleşmeyen sarı lacivertliler, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

Kanarya; arayışlarını sürdürürken, takımın gözde isimleri Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in geleceğinin ne olacağı merak ediliyordu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

Fenerbahçe, bu iki yıldız oyuncu için transfer kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

JESUS KALMAYA SICAK BAKIYOR

Şampiyonluk yarışının hararetli günlerinde 'Kalacak mı gidecek mi' tartışmaları yapılan Jorge Jesus artık bir yıl daha İstanbul'da olmaya sıcak bakıyor.

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