Giriş Tarihi: 23.05.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2023 09:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler için flaş transfer kararı! Fiyatları belirlendi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde kalarak şampiyonluktan uzaklaşan Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Şampiyonluk hayalleri gerçekleşmeyen sarı lacivertliler, gelecek sezon daha iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarına başladı. Kanarya; arayışlarını sürdürürken, takımın gözde isimleri Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler'in geleceğinin ne olacağı merak ediliyordu. Fenerbahçe, bu iki yıldız oyuncu için transfer kararını verirken, fiyatlarını da belirledi. İşte tüm detaylar...