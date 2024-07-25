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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na servet! İngilizler rakamı duyurdu...
Giriş Tarihi: 25.07.2024 19:54 Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:54

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na servet! İngilizler rakamı duyurdu...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer bombalarını bir bir patlattı. Kadrosunu yeni sezona hazırlayan Kanarya'da gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak haberi İngilizler duyurdu. İşte teklif edilen servet ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na servet! İngilizler rakamı duyurdu...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda ilk resmi maçına çıktı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na servet! İngilizler rakamı duyurdu...

Jose Mourinho'nun öğrencileri, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano ile deplasmanda karşılaştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na servet! İngilizler rakamı duyurdu...

Sarı lacivertliler gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 mağlup etti ve rövanş öncesi avantaj sağladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na servet! İngilizler rakamı duyurdu...

MOURINHO İLK MAÇINI KAZANDI

İsmail Kartal'ın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü görevine getirilen Jose Mourinho, sarı lacivertli kulübün başında çıktığı ilk karşılaşmayı da kazanmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na servet! İngilizler rakamı duyurdu...

Portekizli teknik adam, özellikle maç içerisinde yaptığı taktik ve oyuncu değişiklikleriyle otoritelerden tam not aldı.

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