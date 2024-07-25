Giriş Tarihi: 25.07.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024
19:54
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na servet! İngilizler rakamı duyurdu...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer bombalarını bir bir patlattı. Kadrosunu yeni sezona hazırlayan Kanarya'da gündemden düşmeyen yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak haberi İngilizler duyurdu. İşte teklif edilen servet ve tüm detaylar...