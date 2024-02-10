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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 10.02.2024 16:43 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 16:43

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer döneminde birçok yıldız oyuncusunu gönderen ve birçok yeni yıldız transfere imza atan sarı lacivertlilerde bu haber ortalığı karıştırdı. Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Yıldız oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtilirken, bonservis bedeli de duyuruldu. İşte yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...

Devre arası transfer döneminde birçok yıldız oyuncusunu gönderen ve birçok yeni yıldız transfere imza atan sarı lacivertlilerde bu haber ortalığı karıştırdı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...

Gösterdiği performansla Avrupa takımlarının gözdesi haline gelen Ferdi Kadıoğlu, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...

Yıldız oyuncunun sezon sonu takımdan ayrılacağı belirtilirken, bonservis bedeli de duyuruldu. İşte yeni adresi ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni adresi belli oldu! Tam 30 milyon Euro...

2018'de Nijmegen'den sarı-lacivertli kulübe 1 milyon 400 bin Euro bonservis bedeliyle gelen 24 yaşındaki oyuncu, son iki senede gösterdiği performansla değerine değer kattı.

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