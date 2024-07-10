Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho’dan o yıldıza telefon...

Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
09:35
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'da yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanırken, Mourinho yıldız oyuncuya transfer telefonu açtı. İşte Ferdi'nin yeni takımı ve tüm detaylar...