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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho'dan o yıldıza telefon...
Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 09:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho'dan o yıldıza telefon...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'da yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanırken, Mourinho yıldız oyuncuya transfer telefonu açtı. İşte Ferdi'nin yeni takımı ve tüm detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho’dan o yıldıza telefon...

Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho’dan o yıldıza telefon...

Teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho’dan o yıldıza telefon...

Kanarya'da yıldız oyuncu Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili sürpriz bir gelişme yaşanırken, Mourinho yıldız oyuncuya transfer telefonu açtı. İşte Ferdi'nin yeni takımı ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho’dan o yıldıza telefon...

F.Bahçe, Avrupa Şampiyonası'nda ortaya koyduğu başarılı performansı sonrası, 24 yaşındaki yıldızı için çıtayı yükseltti

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı belli oldu! Jose Mourinho’dan o yıldıza telefon...

Arda Güler, geçtiğimiz sezonun başında Real Madrid'in yolunu tutarken, Ferdi Kadıoğlu gelen tekliflere rağmen transferini başkan Ali Koç'a bırakmış ve "Siz ne karar alırsanız ona uyarım" demişti.

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