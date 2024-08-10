Giriş Tarihi: 10.08.2024 21:34
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
21:37
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor maçıyla başlayan Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Birçok yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılık haberleriyle gündemde. Yıldız futbolcu için Premier Lig ekipleri resmi teklifle gelirken Ferdi'nin alternatifi de şimdiden bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…