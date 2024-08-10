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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı
Giriş Tarihi: 10.08.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 21:37

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Adana Demirspor maçıyla başlayan Fenerbahçe, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Birçok yeni oyuncuyla kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertli ekip, Ferdi Kadıoğlu'nun takımdan ayrılık haberleriyle gündemde. Yıldız futbolcu için Premier Lig ekipleri resmi teklifle gelirken Ferdi'nin alternatifi de şimdiden bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı

Son dakika haberleri… Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe, transferde de flaş adımlar atmaya devam ediyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı

Sarı-lacivertliler, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçirirken Ferdi Kadıoğlu'nun ayrılık haberiyle sarsıldı.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı

Yıldız futbolcunun ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken alternatifi de şimdiden bulundu.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine gelecek isim belli oldu! İşte Kanarya’nın yeni yıldızı

BRIGHTON VE MANU DEVREDE

Fenerbahçe'nin ve A Milli Takım'ın yıldız futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, dünya devlerinin radarına girmeyi başardı.

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