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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 13:21

Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda transfer olması bekleniyor. Şimdiden Ferdi'nin bölgesine transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı yıldız için harekete geçti. İşte son haberinin detayları...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü Kasımpaşa ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

Geçtiğimiz hafta deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Rizespor'u 3-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım zirve mücadelesinde hata yapmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren Fenerbahçe'de takımın yıldız oyuncuları da Avrupa devlerinin radarında.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

Ara transfer dönemi sona ermesine rağmen Fenerbahçe için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

FERDİ SEZON SONU AYRILIYOR

Geçtiğimiz günlerde Ferdi Kadoğlu hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yıldız oyuncunun sezon sonunda Avrupa'ya transfer olacağının sinyalini vermişti.

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