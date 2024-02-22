Son dakika Fenerbahçe haberi: Galatasaray istedi Fenerbahçe alıyor! Ferdi Kadıoğlu yerine geliyor...

Giriş Tarihi: 22.02.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 22.02.2024
13:21
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı. Bu sezon şampiyonluk için mücadele eden sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu'nun sezon sonunda transfer olması bekleniyor. Şimdiden Ferdi'nin bölgesine transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray'ın da ilgilendiği Brezilyalı yıldız için harekete geçti. İşte son haberinin detayları...