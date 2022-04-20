Giriş Tarihi: 20.04.2022 14:18 Güncelleme Tarihi: 20.04.2022 15:34

Son dakika Fenerbahçe haberi: Herkes bunu konuşuyordu! Sabah Spor perde arkasını açıklıyor... | Mesut derken Eren...

Son dakika haberi: Spor Toto Süper Lig'de teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir çıkış yakalayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor... Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ün İstanbul'a sarı lacivertli kulüple görüşmeye geldiği iddia edilmişti. Tüm bu iddialar devam ederken, menajer Söğüt'ten ters köşe bir hamle geldi. Kanarya'da kadro dışı bırakılan ve başka bir takıma transfer edileceği iddia edilen Mesut Özil ile ilgili haberler çıkarken, mejaner Erkut Söğüt'ün Eren Elmalı için görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. İşte bomba gelişmeye dair tüm detaylar...