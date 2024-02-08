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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...
Giriş Tarihi: 08.02.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 13:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarla güçlendirirken, bir yandan da gözler ayrılıklara çevrildi. Birçok oyuncuyu takımdan gönderen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, devre arası transferinin bitmesine kısa bir süre kala o futbolcular konusunda da kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...

Sarı lacivertliler, ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü gibi yıldızlarla güçlendirirken, bir yandan da gözler ayrılıklara çevrildi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...

Birçok oyuncuyu takımdan gönderen Kanarya'da teknik direktör İsmail Kartal, devre arası transferinin bitmesine kısa bir süre kala o futbolcular konusunda da kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...

Devre arası transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala sarı-lacivertliler çalışmalarına hız verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal biletlerini kesti! O isimler ayrılıyor...

F.Bahçe Leonardo Bonucci, Rade Krunic ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattı ve arka alanı güçlendirdi.

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