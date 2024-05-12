Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy’de sıcak gece

Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:56
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
08:57
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertliler, Kayserispor maçını kazanarak ezeli rakibinin puan kaybetmesini ve dev derbi maçını bekleyecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar büyük tepki gösterirken, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. İşte tüm yaşananlar ve detaylar...