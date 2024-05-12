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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy'de sıcak gece
Giriş Tarihi: 12.05.2024 08:56 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 08:57

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy'de sıcak gece

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertliler, Kayserispor maçını kazanarak ezeli rakibinin puan kaybetmesini ve dev derbi maçını bekleyecek. Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar büyük tepki gösterirken, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. İşte tüm yaşananlar ve detaylar...

Samet YÜKSEL
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy’de sıcak gece

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy’de sıcak gece

Şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertliler, Kayserispor maçını kazanarak ezeli rakibinin puan kaybetmesini ve dev derbi maçını bekleyecek.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy’de sıcak gece

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın gerisinde kalan Fenerbahçe'de taraftarlar büyük tepki gösterirken, teknik direktör İsmail Kartal ile ilgili şok bir iddia gündeme geldi. İşte tüm yaşananlar ve detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy’de sıcak gece

Son Konyaspor beraberliğiyle şampiyonluk şansını büyük bir mucizeye bırakan ve bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de sinirler gergin.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal istifa mi edecek? Kadıköy’de sıcak gece

Ligin bitimine 3 hafta kala kayıp yaşamak istemeyen sarı-lacivertliler, Kadıköy'de sezonun en zor maçlarından birini oynayacak.

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