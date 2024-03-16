Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...
Giriş Tarihi: 16.03.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 08:42

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da son sürat devam ediyor. Kanarya, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken, teknik direktör İsmail Kartal'ın vazgeçilmezlerinden olan yıldız oyuncuya Avrupa'nın 4 dev takımı talip oldu. İşte o isim ve o takımlar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...

Çeyrek finalde Olympiakos ile eşleşen sarı-lacivertliler, yarı finale kalması durumunda Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanacak finali hedefleyen Kanarya, işi oldukça sıkı tutuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...

Sezon sonunda Süper Lig, Türkiye Süper Kupası ve UEFA Konferans Ligi Kupası'nı müzesine götürmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler, oldukça yoğun bir fikstürden geçecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın göz bebeği gidiyor! 4 dev peşinde...

Gelecek sezonun planlamalarına da şimdiden başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcuları Avrupa kulüplerinin yakın takibinde.

SON DAKİKA