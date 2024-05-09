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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...
Giriş Tarihi: 09.05.2024 12:09 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 12:09

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Son olarak Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor. Gelecek sezon İsmail Kartal ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için 2 aday belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...

Son olarak Konyaspor ile berabere kalarak şampiyonluktan bir adım daha uzaklaşan sarı lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın koltuğu sallanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...

Gelecek sezon İsmail Kartal ile devam etmeyecek olan Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için 2 aday belirlendi. İşte o isimler ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...

Teknik direktör İsmail Kartal, yeni sezonda Fenerbahçe'de kalmayacak...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine sürpriz isim! Listede 2 aday...

4 kupanın 3'ünü kaybeden 1'ini de mucizelere bırakan 62 yaşındaki çalıştırıcıyla yeni seçilecek olan başkan çalışmayı düşünmüyor.

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