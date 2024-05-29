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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Dzeko'nun yerine dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:03 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 07:03

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Dzeko'nun yerine dünya yıldızı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Kanarya, Dzeko'nun yerine dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Dzeko’nun yerine dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Dzeko’nun yerine dünya yıldızı...

Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Dzeko’nun yerine dünya yıldızı...

Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Kanarya, Dzeko'nun yerine dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Dzeko’nun yerine dünya yıldızı...

Fenerbahçe'de gerçekleşecek seçim öncesinde başkan adayları şimdiden transfer çalışmalarına başladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi! Dzeko’nun yerine dünya yıldızı...

Mevcut başkan Ali Koç, çok önemli isimleri kadroya katacağını açıklamıştı.

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