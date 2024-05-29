Giriş Tarihi: 29.05.2024 07:03
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
07:03
Son dakika Fenerbahçe haberi: İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi! Dzeko'nun yerine dünya yıldızı...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Gelecek sezon çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren Kanarya, Dzeko'nun yerine dünyaca ünlü yıldızı transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...