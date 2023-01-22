JESUS SOL BEK İSTEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus da transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.