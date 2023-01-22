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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...
Giriş Tarihi: 22.01.2023 13:10 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 13:10

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişemeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına başladı. Kanarya arayışlarını sürdürürken, kadrodaki bazı isimlerle ilgili de kararını verdi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un pek fazla forma şansı vermediği genç yıldız Arda Gülerle ilgili alınan karar şoke etti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen ve Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Ümraniyespor'la karşılaşacak olan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...

Savunmasını Adana Demirspor'dan Samet Akaydın ile güçlendiren sarı-lacivertliler, dün sürpriz bir hamle yapmıştı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...

Fenerbahçe, sezon başında PSV'den kiraladığı ancak yabancı kontenjanı nedeniyle lisansını çıkaramadığı Bruma'nın bonservisini 4 milyon 250 bin Euro karşılığında almıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...

JESUS SOL BEK İSTEDİ

Teknik direktör Jorge Jesus da transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Takıma bir oyuncu daha katmak isterdim. Takımımızda sadece 1 sol bek var, Ferdi bu sezon sadece orada oynadı. Lincoln de orada var ama onun da orjinal pozisyonu değil. Bir oyuncu daha katmak istesem, kulübün kaynaklarını kullanıp oraya transfer etmek isterim" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus oynatmıyordu! Arda Güler için flaş karar verildi...

OOSTERWOLDE İÇİN FLAŞ HAMLE

Gündemin ilk sırasına Parma'nın Hollandalı sol beki Jayden Oosterwolde'u yazan sarı-lacivertliler, transferde flaş bir hamle yaptı.

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