Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın ardında 2. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş gelişemeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertliler, kadrosunu güçlendirmek için de çalışmalarına başladı. Kanarya arayışlarını sürdürürken, kadrodaki bazı isimlerle ilgili de kararını verdi. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un pek fazla forma şansı vermediği genç yıldız Arda Gülerle ilgili alınan karar şoke etti. İşte tüm detaylar...