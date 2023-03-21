Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya yarış devam ederken, Alanyaspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Galatasaray maçında verilen kararlar sonrası ortam gerilmişti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un ise maç sonrası yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'dan da açıklama gelmişti. SABAH Spor'un usta yazarları, gündemdeki son durumu değerlendirdi. MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair birçok konuya değinilirken, usta isim Jesus'a olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...