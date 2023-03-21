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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'a olay sözler! "Adam travma geçiriyor"
Giriş Tarihi: 21.03.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 09:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'a olay sözler! "Adam travma geçiriyor"

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'de kıyasıya yarış devam ederken, Alanyaspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Galatasaray maçında verilen kararlar sonrası ortam gerilmişti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un ise maç sonrası yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'dan da açıklama gelmişti. SABAH Spor'un usta yazarları, gündemdeki son durumu değerlendirdi. MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair birçok konuya değinilirken, usta isim Jesus'a olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’a olay sözler! Adam travma geçiriyor

Süper Lig'de kıyasıya yarış devam ederken, Alanyaspor-Fenerbahçe ve Konyaspor-Galatasaray maçında verilen kararlar sonrası ortam gerilmişti. Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus'un ise maç sonrası yaptığı açıklamaların ardından Galatasaray'dan da açıklama gelmişti. SABAH Spor'un usta yazarları, Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ali Gültiken, Bülent Timurlenk gündemdeki son durumu SABAH Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbosta'a değerlendirdi. MHK Başkanı Lale Orta, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye dair birçok konuya değinilirken, usta isim Jesus'a olay ifadeler kullandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’a olay sözler! Adam travma geçiriyor

SORU: Yine gerginlik arttı. MHK Başkanı Lale Orta, yayıncı kuruluşa müdahale edip pozisyonlar için farklı açılar getirip, programa karıştığını kabul etti. G.Saray, Orta'nın istifasını istiyor. F.Bahçe, "Sisteminiz batsın" dedi. Beşiktaş, Muslera-Sehic arasındaki pozisyonun VAR kayıtlarının açıklanmasını istiyor. Bu yangın söner mi?

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’a olay sözler! Adam travma geçiriyor

BÜLENT TİMURLENK: Sorulması gereken güzel bir soru. Ama hepimiz farkındayız ki konu futbol ama içinde çok az futbol geçiyor. Mert hata yapıyor, İstanbulspor'u tabelaya ortak ediyor, Okan Buruk anlamsız bir rotasyon yapıyor, telaşa kapılıp önde olduğu maçı kaybediyor. Jesus, kimsenin iyi oynayacağına inanmadığı 4 tane adamı sahaya sürüp Ersun Yanal'ın çağ dışı futboluna karşı ilk yarıyı kaybediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’a olay sözler! Adam travma geçiriyor

Konyalı Ahmet'in ve Fenerbahçeli Osayi'nin bileğe basmaları kırmızı kart. Bunu söyleyebilmek için eski hakem, hakem yorumcusu ya da MHK Başkanı olmaya gerek yok. Gazete ve televizyonlardan dijital medyaya geçenler, etkileşim denilen bataklığa saplandığından ortalığı yangın yerine çevirip kulüpleri de açıklama yapmak zorunda bırakıyorlar. Kimsenin yangını söndürmeye niyeti yok. MHK denilen kurumu başarılı olduğu zaman kimse konuşmaz. Eğer bu kadar manşetlerdeyseler dönüp aynaya baksınlar.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’a olay sözler! Adam travma geçiriyor

GÜRCAN BİLGİÇ: Bırakın sönmeyi, daha da büyüyerek devam edecek. Soluk soluğa bir mücadeleye girmişseniz, terazi de hassaslaşıyor. Tıpkı geçen sezonlarda olduğu gibi kulüpler VAR hakemininp eşine düştüler ve kendi lehlerine baskı altına almaya çalışıyorlar.

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